۱۲ هزار واحد خون در آذربایجان غربی امسال اهدا شده است

مجتبی قهرمان رضاییه در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت ۲۴ خردادماه روز جهانی اهدای خون اظهار کرد: با توجه شرایط خاص کشور روند اهدای خون در استان مناسب بوده و تاکنون ۱۲ هزار واحد خون در استان اهدا شده است.

وی با تاکید بر اینکه ذخایر خون استان در وضعیت سبز و مطلوب قرار دارد، اظهارکرد: با توجه به شرایط جنگی و وجود بیماران نیازمند، نیاز به خون دائمی و همیشگی است.

مدیرکل انتقال خون آذربایجان‌غربی یادآورشد: در حال حاضر ۷ مرکز ثابت در استان داریم که علاوه بر ارومیه، در پایگاه‌های مهاباد، خوی، نقده، میاندوآب و ماکو نیز خون‌گیری انجام می‌شود.

وی تاکید کرد: هر واحد خون می‌تواند گرمای امید را به زندگی یک بیمار بازگرداند لذا از شهروندان دعوت می‌شود با مراجعه به نزدیک‌ترین مرکز اهدای خون، در نجات جان بیماران مشارکت کنند.

قهرمان رضاییه با بیان اینکه هرچند استان از لحاظ ذخیره خون در شرایط مطلوب قرار دارد، اما با توجه به شرایط فعلی، نیازمند اهدای خون مستمر هستیم، افزود: بیشترین گروه خونی مورد استفاده و نیاز، گروه خونی o منفی است و اهدا کنندگان بیشتری هم در این زمینه وجود دارد.

مدیرکل انتقال خون استان آذربایجان غربی گفت: ۲۴ خرداد، روز جهانی اهداکنندگان خون، امسال با شعار «یک قطره انسانیت، خون بدهید زندگی ها را نجات دهید» فرصتی ارزشمند برای تجلیل از انسان‌های نیک‌اندیش و مسئولیت‌پذیری است که با اهدای داوطلبانه و مستمر خون، نقش مؤثری در حفظ سلامت جامعه و تداوم زندگی بیماران ایفا می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه اهدای خون تنها یک اقدام انسان‌دوستانه نیست، بلکه بخشی از زنجیره حیاتی خدمات انتقال خون به شمار می‌رود، اضافه کرد: زنجیره‌ای تخصصی که از حضور ایمن و آگاهانه اهداکنندگان آغاز شده و پس از انجام فرآیندهای دقیق پذیرش، آزمایش‌های تخصصی، فرآوری، کنترل کیفی، نگهداری و توزیع فرآورده‌های خونی، به دست بیماران نیازمند در مراکز درمانی می‌رسد.

قهرمان رضاییه یادآور شد: امروز خدمات انتقال خون به عنوان یکی از ارکان مهم نظام سلامت، نقشی راهبردی در پشتیبانی از بیماران تالاسمی، مبتلایان به بیماری‌های خاص، بیماران سرطانی، مادران باردار، مصدومان حوادث، بیماران نیازمند جراحی و شرایط بحران و فوریت‌های پزشکی ایفا می‌کند و استمرار این خدمات، بدون همراهی اهداکنندگان امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی با اشاره به تاثیر اهدای خون در سلامت افراد گفت: اهدای خون می تواند جان سه نفر را نجات دهد و علاوه بر نجات جان دیگران برای بدن فرد اهدا کننده نیز مزایای متعددی دارد که تحریک سلول های خون، تنظیم سطح آهن بدن، پیشگیری از بیماری‌های قلبی و عروقی، سلامت کبد، کاهش غلظت خون و ارتقای سلامت کلی بدن از جمله مزایا برای فرد اهدا کننده است.

مدیرکل انتقال خون آذربایجان غربی در خصوص نهادینه کردن فرهنگ اهدای خون هم گفت: سازمان انتقال خون با برنامه ریزی های طولانی مدت و برگزاری جلسات و پویش ها در راستای ارتقای فرهنگ اهدای خون در سطح جامعه تلاش کرده است.