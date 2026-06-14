  1. استانها
  2. اصفهان
۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۱۳

۱۰ تیم امدادی برای مهار آتش‌سوزی کارگاه تولید نمد دولت‌آباد اعزام شد

۱۰ تیم امدادی برای مهار آتش‌سوزی کارگاه تولید نمد دولت‌آباد اعزام شد

اصفهان-مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از ادامه عملیات اطفای حریق در محل انبار ضایعات یک واحد تولید نمد در منطقه صنعتی دولت‌آباد با حضور ۱۰ تیم آتش‌نشانی خبر داد.

منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات اطفای حریق در محل انبار ضایعات واحد تولیدی نمد در منطقه صنعتی دولت‌آباد با حضور ۱۰ تیم آتش‌نشانی از سازمان‌های آتش‌نشانی شهرهای اصفهان، دولت‌آباد و حبیب‌آباد در حال انجام است.

وی افزود: در این عملیات، تانکرهای آبرسان و خودروهای امدادی نیز برای پشتیبانی نیروهای عملیاتی به محل حادثه اعزام شده‌اند تا روند کنترل و مهار آتش‌سوزی تسریع شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به اقدامات ایمنی در محل حادثه گفت: برای پیشگیری از سرایت آتش، واحدهای مجاور تخلیه شده و عملیات ایمن‌سازی محدوده همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 6860124

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها