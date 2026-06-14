منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات اطفای حریق در محل انبار ضایعات واحد تولیدی نمد در منطقه صنعتی دولت‌آباد با حضور ۱۰ تیم آتش‌نشانی از سازمان‌های آتش‌نشانی شهرهای اصفهان، دولت‌آباد و حبیب‌آباد در حال انجام است.

وی افزود: در این عملیات، تانکرهای آبرسان و خودروهای امدادی نیز برای پشتیبانی نیروهای عملیاتی به محل حادثه اعزام شده‌اند تا روند کنترل و مهار آتش‌سوزی تسریع شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به اقدامات ایمنی در محل حادثه گفت: برای پیشگیری از سرایت آتش، واحدهای مجاور تخلیه شده و عملیات ایمن‌سازی محدوده همچنان ادامه دارد.