به گزارش خبرنگار مهر، مریم کرمانی مدیرکل محیط‌زیست استان اصفهان بعدازظهر یکشنبه در نشست خبری استاندار اصفهان با اصحاب رسانه، در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره وضعیت آلایندگی پالایشگاه اصفهان اظهار کرد: نظارت‌های اداره کل حفاظت محیط زیست استان بر فعالیت‌های پالایشگاه اصفهان به قوت خود ادامه دارد و تمامی خروجی‌ها و شاخص‌های آلایندگی این مجموعه به‌طور مستمر رصد می‌شود.

وی افزود: برخی شایعات درباره حذف یا تضعیف نظارت‌های استانی بر این مجتمع صنعتی مطرح شده بود که صحت ندارد و هیچ مصوبه‌ای در این زمینه وجود ندارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با اشاره به نگرانی‌های مطرح‌شده در افکار عمومی و رسانه‌ها درباره طرح‌های توسعه‌ای پالایشگاه تصریح کرد: چارچوب‌های نظارتی و الزامات زیست‌محیطی برای این مجموعه همچنان پابرجاست و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای نیز ملزم به رعایت کامل ضوابط و استانداردهای محیط زیستی است.

کرمانی در ادامه از تقویت سامانه‌های پایش کیفی هوا در محدوده این مجموعه خبر داد و گفت: در حال حاضر سامانه‌های پایش محیط زیست استان هفت آلاینده شاخص و متداول هوا را به‌صورت مستمر اندازه‌گیری می‌کنند.

وی اضافه کرد: علاوه بر این، برای نخستین‌بار در شبکه پایش استان، سنجش ترکیبات شیمیایی BTX شامل بنزن، تولوئن و زایلین نیز فعال شده است که این اقدام امکان ارزیابی دقیق‌تر کیفیت هوا و کنترل بهتر آلاینده‌های خطرناک را فراهم می‌کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با اشاره به برخی مباحث مطرح‌شده درباره تغییرات مدیریتی یا ورود بخش خصوصی به پروژه‌های مرتبط با صنایع بزرگ استان نیز گفت: موضوع حضور بخش خصوصی در برخی طرح‌ها مطرح است، اما این موضوع به هیچ عنوان به معنای کاهش نظارت‌های زیست‌محیطی یا افزایش سطح آلایندگی نخواهد بود.

کرمانی تأکید کرد: ملاک و معیار اصلی در تمامی فعالیت‌های صنعتی و توسعه‌ای، رعایت کامل استانداردهای زیست‌محیطی و حفظ کیفیت هوا و محیط زیست استان است.