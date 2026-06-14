تولید ۸۵درصدغذای مردم در محدودیت هاو بحران/آسیب به ۴۰ واحدتولیدی درجنگ

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا بازدار در نشست خبری که به مناسبت هفته جهاد کشاورزی (۲۷-۲۱ خردادماه) برگزار شد، با بیان اینکه امسال شعار هفته جهاد کشاورزی «امنیت غدایی در سایه وحدت ملی و اقتدار ملی، تعیین شده، افزود: وزارت جهاد کشاورزی در سطح کلان کشور و استانها متولی امر امنیت غذایی که شامل تولید و واردات محصول سالم و پایدار است تا اساس و پایه یک جامعه سالم تامین شود.

به گفته وی همه جنگ و درگیری ها به نوعی ریشه در غذا دارد و به منابع پایه آب و خاک، امکانات و اقتصاد برمی گردد .

وی اظهار داشت: کشور ما محدودیت های زیادی در کشاورزی و تامین غذا دارد زیرا کشوری خشک و نیمه خشک هستیم که پوشش گیاهی فقیری داریم و این روند به دلیل تخریب اراضی بیشتر شده ضمن اینکه نوسانات دمایی یکی از محدودیت های حوزه تولید غذا است.

تولیدات علیرغم هجمه ها و بحران ها ادامه دارد

بازدار با بیان اینکه با این هجمه ها و توطئه ها به کشور که امنیت غذایی را متاثر از خود کرده، گفت: علیرغم این محدودیت ها و تهدیدات کشور ما در تامین غذای مردم به همت کشاورزان و تولیدکنندگان سربلند بوده است.

وی افزود: بطوریکه با همت تولید کنندگان در تولید گوشت مرغ خودکفا هستیم و در حوزه گوشت قرمز نیز واردات کمتر از ۱۰ درصد است و در حوزه برنج نیز واردات ۳۰ درصدی داریم که این موفقیت در توید نتیجه استفاده کشاورزان از تکنولوژی و دانش روز است.

۲.۴ میلیون تن تولید در البرز

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز با اشاره به اینکه البرز کوجکترین استان کشور با ۳ دهم اراضی کشاورزی است، تصریح کرد: ولی ۱.۸ تولیدات کشاورزی کشور در البرز تولید می شود.

وی گفت: به طوریکه در سال گذشته به همت کشاورزان و تولید کنندگان و دامداران و صنایع بیش از ۲.۴ میلیون تن محصول کشاورزی تولید کردیم و یکی از استان هایی هستیم که به لحاظ راندمان و بهره وری و استفاده از حداقل امکانات، دانش فنی و علم کشاورزی را بخوبی کار گرفته ایم.

وی افزود: در همین راستا در سال گذشته در بخش تولیدات گیاهی ۹۳۰ هزار تن محصولات زراعی، ۵۸۰ هزار تن محصولات گلخانه ای، ۱۲۹ هزار تن محصولات گلخانه ای و ۲۶ هزار تن قارچ خوراکی تولید شد ضمن اینکه ۲ میلیون اصله نهال شناسه دار و سه میلیارد عدد نشاء گلخانه ای تولید شده است.

البرز قطب تولیدات دامی در کشور است

بازدار با بیان اینکه نهال های شناسه دار و نشاء های تولیدی در البرز به دیگر استان ها هم صادر می شود، تصریح کرد: البرز در تولید تخم مرغ جایگاه پنجم کشور با ۹۳ هزار تن و در تولید شیرخام نیز جایگاه ششم کشور را با ۶۳۱ هزار تن به خود اختصاص داده است.

وی افزود: شیرخام و تخم مرغ تولیدی در البرز دو برابر نیاز استان است ضمن اینکه درگوشت قرمز نیز ۶۰ درصد نیاز استان توسط تولیدکنندگان البرزی تولید می شود ولی در گوشت مرغ وابستگی زیادی به دیگر استان ها داریم و فقط حدود ۱۵ درصد نیاز استان در داخل تولید می شود.

وی با اشاره به اینکه مصرف گوشت قرمز در البرز سالانه ۲۱ هزار تن است، تصریح کرد: در کشور سالانه به یک میلیون تن گوشت قرمز نیاز است که ۹۳۰ هزار تن آن در داخل کشور تولید می شود و فقط ۱۰ درصد نیاز کشور از خارج وارد می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز یکی از دلایل نیاز بیش از ۸۰ درصدی به واردات گوشت مرغ به استان را توسعه جمعیت شهری عنوان کرد و گفت: این توسعه غیرمتعارف باعث از دست رفتن خیلی از ظرفیت های مرغداری ها شده است.

حفظ منابع آب و خاک هدف اصلی وزارت جهاد کشاورزی

بازدار در ادامه یکی از اهداف اصلی وزارت جهاد کشاورزی را توجه ویژه به منابع آب و خاک برای رسیدن به پایداری تولید دانست و افزود: یکی از موضوعات اساسی در جهاد کشاورزی توجه به نسل های آینده و کشاورزی پایدار و امنیت غذایی و همچنین حفظ منابع آب و خاک است که توجه ویژه ای به آن با حفظ پوشش گیاهی صورت می گیرد.

وی بهره وری آب در البرز را بسیار بالا عنوان کرد و اظهار داشت: راندمان آبیاری در اراضی کشاورزی البرز ۵۴ درصد است بطوریکه از ۶۸ هزار هکتار اراضی کشاورزی البرز ۲۷ هزار هکتار به سیستم های نوین آبیاری تجهیز شده اند.

وی با بیان اینکه سال گذشته ۴۷۰ هکتار از اراضی کشاورزی به سیستم های نوین آبیاری مجهز شده اند، گفت: این در حالی است که بالغ بر ۸۵ تا ۹۰ درصد مزارع سبزی و صیفی استان با نوار تیپ آبیاری می شودالبرز بهره وری آب بسیار بالایی دارد .

اقتصادی سازی قطعات کوچک کشاورزی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی البرز یکی از سیاست های استان را با توجه به پایین بودن سطح اراضی زراعی را اقتصادی کردن قطعات کوچک زراعی عنوان کرد و افزود: یکی از تهدیدات اصلی برای کشاورزی البرز کوچک بودن قطعات زراعی و تغییر کاربری آن هاست که اگر این اراضی اقتصادی شده و به تولید برسند از هجون تغییر کاربری ها در امان می مانند.

۵ درصد افزایش تولید در البرز در شرایط بحران

بازدار در ادامه بااشاره به اینکه در سال گذشته به ازای هر نفر ۲۱۸ کیلوگرم فراورده های دامی در البرز تولید شده، بیان داشت: علیرغم اینکه خشکسالی و بحران و جنگ داشتیم ولی بالغ بر ۵ درصد افزایش تولید در واحدهای موجود داشتیم.

جذب ۳.۷ میلیون تن مواد خام کشاورزی در صنایع کشاورزی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز با بیان اینکه در این استان ۲۰۳ واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی فعال هستند، گفت: از این تعداد ۲۴ واحد در سال گذشته تجهیز و راه اندازی شده است.

وی افزود: ظرفیت جذب مواد خام کشاورزی توسط این صنایع بیش از ۳.۷ میلیون تن است بطوریکه خیلی از استان های همجوار مواد خام کشاورزی را برای فراوری به این استان ارسال می کنند.

وی تصریح کرد: یکی از اقدامات استان در سال گذشته فعال سازی ۱۵ واحد راکد صنایع بوده که منجر به ایجاد ۴۱ فرصت شغلی شد.

آسیب به ۴۰ واحد تولیدی در حملات دشمن

رئیس سازمان جهاد کشاورزی البرز یکی از اتفاقات سال گذشته را آسیب رساندن به واحدهای تولیدی و کشاورزی ناشی از جنگ دانست و گفت: درجنگ تحمیلی سوم ۴۰ واحد تولیدی مستقیم و غیرمستقیم مورد حمله قرار گرفتند که در نتیجه ۱۲۴ میلیارد تومان خسارت دیدند ولی اکنون تمام این ها فعال شده اند به غیر از یک واحد که خسارت ۱۰۰ درصدی دیده است.