جهاد کشاورزی در جنگ رمضان به اصل خود بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین حسین قبادی در نشست خبری که به مناسبت هفته جهاد کشاورزی برگزار شد، به جنگ رمضان اشاره کرد و افزود: در روز صبح شنبه ۹ اسفند که بیت رهبری مورد اصابت پرتابه های دشمن صهیونی آمریکایی قرار گرفت فورا در ساعت ۱۱ صبح قرارگاه فرهنگی اجتماعی حضرت سیدالشهدا (ع) در جهاد کشاورزی البرز در کنار مدیریت ستاد بحران شکل گرفت.

وی با بیان اینکه تا به امروز جلسات این قرارگاه استمرار داشته، اظهار داشت: اولین دستگاهی که بعد از بعثت مردم در البرز موکب دایر کرد جهاد کشاورزی بود ضمن اینکه این قرارگاه در کنار مدیریت بازار که دچار التهاب شده بود را توانستند مدیریت کنند.

وی گفت: در ۲۴ ساعت اولیه تصمیماتی گرفته شد و اقدامات عملی داشتیم و در کنار آن کارهای فرهنگی داشتیم و بیش از ۱۰۵ شب است که موکب شهدای جهاد کشاورزی البرز خدمات می دهد و میز خدمت برگزار می کند.

قبادی با تاکید بر اینکه در این ایام جهاد کشاورزی به تنظیمات کارخانه برگشته، افزود: این همان هدفی که امام راحل برای تشکیل جهاد سازندگی و خدمات رسانی برای مردم داشت و امروز جهاد کشاورزی به اصل خود برگشت ولی شان و جایگاه مردم خیلی فراتر از این است و بدهکار به مردم هستیم.

جهاد سازندگی البرز ۱۴۰ جانباز و ۵۸ شهید در دفاع مقدس اول تقدیم کرد

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه جهاد کشاورزی استان البرز تصریح کرد: جهاد سازندگی استان البرز در دوران دفاع مقدس هشت ساله که بخشی از استان تهران را شامل می شد، با ۶۱۱۲ اعزام به جبهه های حق علیه باطل خدمات قابل توجه و شایانی در دفاع مقدس و جبهه ها و نظام مقدس جمهوری اسلامی داشت.

وی با بیان اینکه ثمره این اعزام ها ۱۴۰ جانباز و ۵۸ شهید گلگون کفن است، گفت: در گذشته جهاد سازندگی خدماتی همچون احداث پل و راه های مواصلاتی، ساخت حمام، پایگاه مقاومت، مدرسه، درمانگاه و خانه بهداشت را داشت و باید گفت که نقطه محرومی نبود که آثار خدمات جهاد سازندگی در آن دیده نشود.

وی افزود: آن روزگار جهاد سازندگی هم در میادین جنگ، میدان خدمت، محرومیت زدایی و سازندگی خوش درخشید که همین یک مدال که امام خمینی به شهدای پرافتخار جهاد سازندگی دادند بسنده است که به آن ها سنگرسازان بی سنگر اطلاق کردند .

قبادی تصریح کرد: این سنگرسازان به خط مقدم می رفتند بدون اینکه محافظ و حائلی داشته باشند و سنگر می ساختند بدون اینکه نگهبانی داشته باشند و در خط مقدم جبهه ها بودند و در معرض گلوله و توپ بودند.

وی در پایان یادآور شد که کالاهای اساسی هیئات مذهبی تامین شده و برش شهرستانی اعلام شده است که در همین راستا ۳۶ تن روغن، ۱۷۹ تن برنج، ۸۹ تن شکر و ۵۷ تن مرغ منجمد در نظر گرفته شده که تقسیم و توزیع شده است.