به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در دیدار با مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره منطقه آزاد تجاری-صنعتی بوشهر با بیان اینکه راه‌اندازی منطقه آزاد، نقطه عطفی در تاریخ توسعه بوشهر به شمار می‌رود اظهار داشت: یکی از رویدادهای مهمی که در مسیر و تاریخ توسعه استان بوشهر اتفاق افتاده، تاسیس و راه‌اندازی منطقه آزاد تجاری-صنعتی است که امیدوارم با تلاش مدیرعامل و هیات مدیره و پشتیبانی و همکاری مدیران و بخش خصوصی و سرمایه گذاران، شاهد تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در این منطقه باشیم.

وی افزود: استان بوشهر دارای موقعیت ممتاز استراتژیکی اقتصادی و جغرافیایی است و ظرفیت‌های متعددی دارد که بدون تردید در توسعه منطقه آزاد، نقش‌آفرینی می‌کنند.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: دسترسی به آب‌های آزاد بین‌المللی، تجارت دریایی، اقتصاد دریاپایه، گردشگری ساحلی و دریایی و تاسیسات بزرگ نفت و گاز و پتروشیمی و همچنین صنعت هسته‌ای از جمله مزیت‌های ارزنده اقتصادی استان بوشهر هستند که منطقه آزاد تجاری-صنعتی بوشهر را نسبت به سایر مناطق آزاد، متمایز کرده است.

زارع بر توسعه زیرساخت‌ها و امور زیربنایی بویژه تکمیل بزرگراه‌ها و آزاد راه و همچنین اجرا و تکمیل خط ریلی، که می تواند در آینده گام بزرگی در توسعه منطقه آزاد بوشهر باشد، تاکید کرد و گفت: امیدوارم در دوره دولت چهاردهم بخشی از این طرح ها و مگاپروژه ها پیشرفت قابل توجه داشته باشند و بزرگراه دالکی به کنارتخته نیز به بهره برداری برسند.

وی اضافه کرد: ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی در واقع، صرفا یک ساختار جدید نیست، بلکه موقعیت ارزنده‌ای است که باید در راستای توسعه استان، نهایت بهره را از آن ببریم.

استاندار بوشهر خواستار استفاده از ظرفیت پژوهشگران، نخبگان، صاحبان علم و دانش و فعالان بخش خصوصی در منطقه آزاد تجاری-صنعتی بوشهر شد.

زارع افزود: منطقه آزاد بوشهر باید صادرات‌محور باشد و تمرکز مدیریت و هیات مدیره بر این موضوع نیز قرار گیرد.

وی همچنین خواستار تسریع در فرآیند راه‌اندازی و استقرار سامانه‌ها و بروزرسانی طرح جامع مطالعاتی منطقه آزاد تجاری-صنعتی بوشهر شد.

استاندار بوشهر تاکید کرد: شرکت‌ها و مجموعه‌هایی که ذیل منطقه آزاد تجاری-صنعتی بوشهر فعالیت می‌کنند، باید دفاتر کاری خود را در مرکز استان مستقر کرده و حساب بانکی شان نیز در شعب استان باشد که این مهم در بهبود اشتغال تاثیرگذار است.