زارع: تسریع در فعال سازی منطقه آزاد بوشهر زمینه ساز تحول اقتصادی است

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در دیدار با فرود عسکری معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک کشور با اشاره به جایگاه راهبردی استان در عرصه تجارت خارجی، صادرات غیرنفتی و محصولات پتروشیمی و همچنین واردات کالاهای مورد نیاز مصرفی مردم و کالاهای اساسی و تولیدی کشور و وجود بنادر و فعال بودن ۲ هزار شناور تجاری و ظرفیت تجارت سنتی و رسمی و سابقه تاریخی تجارت استان، اظهار کرد: از دیرباز استان بوشهر یکی از کانون‌های مهم تجارت دریایی در منطقه بوده و بهره‌گیری از این ظرفیت، می‌تواند نقش استان را در اقتصاد ملی و تجارت مرزی اعم از سنتی و رسمی بیش از پیش تقویت کند.

استاندار بوشهر در خصوص اقدامات خوب و تسریع در روند ترخیص کالاها و خدمت رسانی به فعالان اقتصادی در دوره جنگ تحمیلی اخیر تشکر کرد.

زارع با بیان ظرفیت‌های گسترده تجاری استان در حوزه واردات و صادرات، خواستار حمایت بیشتر از اجرای طرح‌های توسعه‌ای و تامین تجهیزات مورد نیاز گمرکات استان شد.

استاندار بوشهر با تشریح ضرورت فعال سازی و بهره‌برداری از ظرفیت منطقه آزاد تجاری صنعتی بوشهر، بر نقش منطقه آزاد تجاری صنعتی در رونق سرمایه‌گذاری، توسعه صادرات، ایجاد اشتغال و افزایش تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه تاکید کرد و خواستار همکاری و حمایت گمرک جمهوری اسلامی برای استقرار و تکمیل زیرساخت‌های گمرکی مورد نیاز این منطقه آزاد شد.

وی یادآور شد: با توجه به تفاهمنامه جمهوری اسلامی ایران و آمریکا و شرایط جدید در حوزه اقتصادی کشورهای منطقه، استان بوشهر می‌تواند ‌ نقشی ممتاز در تحولات اقتصادی پیش روی کشور و در میان کشورهای حاشیه خلیج فارس ایفا کند.

در این دیدار معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی و رئیس کل گمرک کشور نیز با استقبال از ظرفیت جدید منطقه آزاد تجاری صنعتی بوشهر برای ایجاد تحول اقتصادی در جنوب کشور، بر آمادگی این سازمان برای همکاری و هماهنگی لازم به منظور تسهیل فرایندهای تجاری و پشتیبانی از راه‌اندازی کامل منطقه آزاد تجاری صنعتی بوشهر تاکید کرد.

در پایان این نشست طرفین بر تسریع در رفع موانع اجرایی و اداری مرتبط با منطقه آزاد تجاری صنعتی بوشهر و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های منطقه آزاد تجاری-صنعتی بوشهر در راستای توسعه اقتصادی استان تاکید کردند.