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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۳۸

زارع: منطقه آزاد بوشهر به‌زودی راه‌اندازی می‌شود

زارع: منطقه آزاد بوشهر به‌زودی راه‌اندازی می‌شود

بوشهر- استاندار بوشهر گفت: راه‌اندازی قریب‌الوقوع منطقه آزاد تجاری-صنعتی بوشهر، ظرفیتی برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست با مدیران خودروسازی اظهار کرد: استان بوشهر با دارابودن موقعیت ممتاز جغرافیایی و زیرساخت‌های بندری و انرژی، از ظرفیت‌های کم نظیری در حوزه تجاری و بندری و صنعتی برخوردار است.

وی افزود: وجود بنادر متعدد، دسترسی به آب‌های آزاد، منطقه آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و همچنین نیروی انسانی متخصص، فرصت مناسبی برای حضور و سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ صنعتی از جمله گروه خودروسازی فراهم کرده است.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: راه‌اندازی قریب‌الوقوع منطقه آزاد تجاری-صنعتی بوشهر، ظرفیتی برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ است.

زارع تصریح کرد: از مهم‌ترین برنامه‌های استان، توسعه سرمایه‌گذاری مولد و ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان استان در منطقه آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی است.

کد مطلب 6848340

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