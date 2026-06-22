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۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۴

قدرت تامین ارزی بانک مرکزی با آزادسازی منابع افزایش می‌یابد

قدرت تامین ارزی بانک مرکزی با آزادسازی منابع افزایش می‌یابد

رئیس کل بانک مرکزی گفت: با پیشرفت مذاکرات، انتظار داریم درآمدهای ارزی دولت افزایش و قدرت تأمین ارز بانک مرکزی از محل منابع مسدودی بانک، افزایش داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی گفت: با پیشرفت مذاکرات، انتظار داریم درآمدهای ارزی دولت افزایش و قدرت تأمین ارز بانک مرکزی از محل منابع مسدودی بانک، افزایش داشته باشد.

همتی که در پایان مذاکرات سوئیس در زوریخ با خبرنگاران صحبت می کرد، افزود: با برقراری آرامش در منطقه و پیش بینی ای که از درآمدهای دولت و منابع بانک مرکزی وجود دارد، انتظارات تورمی کاهش پیدا خواهد کرد.

رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: برنامه‌های جدی برای کنترل نقدینگی و مهار تورم و نیز تأمین ارز مواد اولیه و واسطه‌ای واحدهای تولیدی داریم. بخشی از افزایش تورم کالایی به محدودیت‌های وارداتی ناشی از جنگ باز می‌گردد که در روزهای آتی از این فشار تورمی کاسته خواهد شد.

کد مطلب 6867756
علی فروزانفر

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