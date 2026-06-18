به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی در دیدار با جمعی از فعالان اقتصادی برجسته ایرانی در روسیه با اشاره به سیاست‌های جدید ارزی کشور تأکید کرد که رویکرد بانک مرکزی حرکت به سمت ارتقای حجم تجارت دو کشور با بهره‌گیری از ابزارهای پولی و بانکی است.

همتی گفت: سیاست بانک مرکزی حرکت به سمت یکپارچه‌سازی بازار ارز است، نه لزوماً تک‌نرخی کردن آن و هدف اصلی ایجاد ثبات و کاهش مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه تجارت خارجی است.

رئیس بانک مرکزی همچنین با اشاره به دیدارها و مذاکرات خود با مقامات روسیه گفت: در این مذاکرات بر تقویت سیاست‌های توسعه روابط تجاری و اقتصادی میان ایران و روسیه تأکید شده و پیشنهادهایی از جمله استفاده از سازوکارهای مالی مشترک و سوآپ ارزی نیز مطرح شده است.

وی با اشاره به اهمیت تسهیل تأمین مالی تجارت افزود: بانک مرکزی پیگیر آن است که بخشی از مشکلات مربوط به گشایش اعتبارات اسنادی برای واردکنندگان از طریق همکاری با شبکه بانکی روسیه برطرف شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیاست‌های پولی کشور تصریح کرد: کنترل تورم، جلوگیری از افزایش بی‌رویه پایه پولی و ایجاد شرایط باثبات در اقتصاد از مهم‌ترین اولویت‌های بانک مرکزی است.

همتی در پایان با تأکید بر اهمیت ارتباط مستقیم با فعالان اقتصادی گفت: اصرار داشتم در این سفر با فعالان اقتصادی ایرانی دیدار داشته باشم تا مسائل و مشکلات آنها را از نزدیک بشنویم و برای پیگیری و رفع آنها اقدام کنیم.

در این نشست همچنین فعالان اقتصادی ایرانی حاضر در روسیه دیدگاه‌ها، پیشنهادها و برخی مسائل مرتبط با مبادلات مالی و تجاری را مطرح کردند و رییس‌کل بانک مرکزی نیز ضمن پاسخگویی به پرسش‌ها و دغدغه‌های آنها، بر پیگیری موضوعات مطروحه در چارچوب همکاری‌های بانکی و اقتصادی میان دو کشور تأکید کرد.