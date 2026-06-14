اقتدار جمهوری اسلامی حاصل فرهنگ مقاومت و پیروی از ولایت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی خاموشی عصر یک شنبه در مراسم افتتاحیه بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی وقف در استان چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب به ملت ایران آموختند که در برابر نظام سلطه باید با قدرت، صبر و یقین ایستادگی کرد و این مسیر جز با فداکاری و ایثار به ثمر نخواهد رسید.

وی با اشاره به جایگاه شهدا در پیشرفت و اقتدار کشور افزود: شهدا بزرگ‌ترین سرمایه‌های معنوی ملت ایران هستند و بسیاری از دستاوردهای امروز کشور مرهون جانفشانی آنان است. شهدای دفاع مقدس، مدافعان حرم و شهدای عرصه‌های مختلف مقاومت، مسیر عزت و استقلال کشور را هموار کردند.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه دشمنان انقلاب اسلامی طی سال‌های گذشته از تحریم، فشار اقتصادی و ایجاد ناامنی برای ضربه زدن به کشور استفاده کرده‌اند، تصریح کرد: با وجود همه این فشارها، جمهوری اسلامی ایران نه‌تنها متوقف نشده بلکه در حوزه‌های مختلف علمی، دفاعی، فرهنگی و سیاسی به پیشرفت‌های قابل توجهی دست یافته است.

وی ادامه داد: امروز توان دفاعی و بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران موجب شده دشمنان جرأت رویارویی مستقیم با ملت ایران را نداشته باشند و این اقتدار نتیجه ایمان مردم، تبعیت از ولایت و مجاهدت نیروهای مخلص انقلاب است.

خاموشی در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه شهادت اشاره کرد و گفت: شهیدان معامله‌ای بزرگ با خداوند انجام می‌دهند و جان و مال خود را در راه خدا تقدیم می‌کنند. فرهنگ شهادت یکی از مهم‌ترین عوامل پایداری و استمرار انقلاب اسلامی است.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های گسترده کشور در حوزه کشاورزی، انرژی و منابع طبیعی اظهار کرد: ایران از ظرفیت‌های کم‌نظیری در زمینه آب‌وخاک، تابش خورشید و تولید برخوردار است و با برنامه‌ریزی صحیح می‌توان از این ظرفیت‌ها برای افزایش تولید، اشتغال و توسعه اقتصادی بهره گرفت.

خاموشی با تأکید بر ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین در حوزه درمان افزود: بهره‌گیری از روش‌های جدید درمانی و دانش‌بنیان می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌ها، کیفیت خدمات درمانی را افزایش دهد و زمینه ارتقای سلامت جامعه را فراهم کند.

وی همچنین به برنامه‌های سازمان اوقاف در حوزه ساماندهی موقوفات و اخذ اسناد مالکیت اشاره کرد و گفت: تعیین تکلیف اسناد موقوفات و تثبیت مالکیت‌های قانونی با جدیت در حال پیگیری است و این موضوع نقش مهمی در صیانت از حقوق موقوفات و توسعه خدمات عمومی خواهد داشت.

خاموشی با تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا تأکید کرد: عزت، امنیت و اقتدار امروز کشور مرهون ایثار شهدا و صبر خانواده‌های آنان است و همه مسئولان وظیفه دارند در مسیر خدمت به مردم و تحقق آن‌های انقلاب اسلامی گام بردارند.