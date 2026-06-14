گردهمایی هیئات مذهبی اصفهان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سالن گلستان شهدای اصفهان میزبان گردهمایی بزرگ هیئتهای مذهبی این شهر در آستانه فرارسیدن ماه محرم بود؛ گردهماییای که با حضور گسترده مسئولان و خادمان هیئتهای مذهبی برگزار شد تا هماهنگیهای لازم برای برگزاری آیینهای عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) در شهر اصفهان انجام شود.
از ساعات ابتدایی این مراسم، هیئتداران از مناطق مختلف شهر در سالن گلستان شهدا حضور یافتند. در بخشی از سالن، صفهایی برای تمدید و پیگیری مجوز فعالیت هیئتها شکل گرفته بود و مسئولان هیئتها با در دست داشتن مدارک، در حال ثبت و تمدید مجوزهای خود برای برگزاری مراسمهای محرم بودند. در کنار این بخش، نمایندگان برخی هیئتهای قدیمی و باسابقه شهر نیز حضور داشتند؛ هیئتهایی که سالهاست در محلات مختلف اصفهان مجالس عزاداری سید و سالار شهیدان را برپا میکنند.
فضای بیرون سالن نیز حال و هوایی شبیه روزهای محرم به خود گرفته بود. موکبهایی در اطراف محل برگزاری مستقر شده بودند؛ برخی از آنها پرچمها و کتیبههای مخصوص عزاداری عرضه میکردند و برخی دیگر تجهیزات صوتی مورد نیاز هیئتها را برای مداحی و برگزاری مراسم در اختیار مسئولان هیئتها قرار میدادند. در میان این موکبها، موکبهای پذیرایی نیز دیده میشد که با چای از حاضران پذیرایی میکردند و فضایی صمیمی میان خادمان هیئتها شکل گرفته بود.
در این گردهمایی، هیئتداران در حالی گرد هم آمده بودند که بسیاری از آنها همچنان در سوگ رهبر شهید خود عزادار بودند و این موضوع در فضای مراسم نیز محسوس بود. بسیاری از حاضران معتقد بودند که آیینهای عزاداری امسال حال و هوایی متفاوت خواهد داشت و با شور و حضور بیشتری برگزار میشود.
حجتالاسلام والمسلمین مهدی فوقی، مدیر کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان در این همایش با اشاره به گستردگی فعالیت هیئتهای مذهبی در استان گفت: امسال اصفهان میزبان بیش از پنج هزار و هفتصد هیئت مذهبی خواهد بود که از این میان حدود ۷۰۰ هیئت به عنوان هیئتهای شاخص فعالیت میکنند.
چی افزود: همچنین نزدیک به سه هزار موکب در سطح استان سازماندهی شده است و پیشبینی میشود حدود هشت هزار روضه خانگی در ایام محرم و صفر برگزار شود.
حجتالاسلام والمسلمین فوقی دامه داد: در کنار این برنامهها، نزدیک به ۷۲۰ هیئت میدانی در سطح استان فعال خواهند بود و حدود دو هزار دسته عزاداری نیز در ایام محرم درخیابانها و محلات مختلف به عزاداری خواهند پرداخت.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان با اشاره به حال و هوای متفاوت عزاداریهای امسال گفت: اطاعت از رهبری و حضور چندماهه مردم در صحنه و خیابانها باعث خواهد شد مراسم عزاداری امسال با تفاوت و شور بیشتری برگزار شود.
گردهمایی هیئتهای مذهبی اصفهان در حالی برگزار شد که خادمان هیئتها از این فرصت برای هماهنگی بیشتر و برنامهریزی جهت برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم عزاداری حضرت امام حسین(ع) استفاده کردند؛ آیینهایی که با فرارسیدن ماه محرم، در محلات مختلف شهر اصفهان با پرچمها، کتیبهها و نوای روضه و مداحی برپا خواهد شد.
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