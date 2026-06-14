بندانی نیشابوری: محرم فرصتی برای تحول درونی و پالایش نفس است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین بندانی نیشابوری شامگاه یکشنبه، در آئین سیاه پوشان عزای حسینی همراه با رونمایی از اثر هنری اصحاب آخرالزمانی سید الشهدا علیه السلام اثر استاد مسعود نجابتی از پیشکسوتان عرصه گرافیک کشور که در مجموعه فرهنگی ورزشی خانه مهندس و از سوی هیئت متوسلین به حضرت علی اصغر علیه السلام برگزار شد، اظهار کرد: مجالس عزاداری اهل بیت (ع) به ویژه سیدالشهدا (ع) نیازمند آمادگی قلبی و روحی است و انسان باید پیش از ورود به این فضا خود را از آلودگی‌های اخلاقی و رفتاری دور کند، تا بتواند از برکات معنوی این ایام بهره‌مند شود.

وی با اشاره به توصیه‌های برخی علما درباره آمادگی معنوی پیش از ماه محرم افزود: در برخی بیانات بزرگان بر این نکته تأکید شده است که انسان باید در روزها و حتی هفته‌های منتهی به محرم مراقب نگاه، زبان و رفتار خود باشد و از دروغ، غیبت و رفتارهای ناپسند پرهیز کند تا زمینه حضور قلبی در مجالس عزاداری فراهم شود.

وی گفت: اگر انسان بخواهد از فضای معنوی محرم بهره ببرد، باید از پیش خود را آماده کند و این آمادگی تنها ظاهری نیست، بلکه نیازمند اصلاح درونی و مراقبت جدی از رفتارهای روزمره است.

استاد بندانی نیشابوری با تأکید بر اهمیت کنترل زبان و نگاه در مسیر عزاداری اهل بیت (ع) تصریح کرد: گاهی انسان بدون توجه وارد فضای عزاداری می‌شود، در حالی که دل و ذهن او آماده نیست و همین موضوع مانع بهره‌مندی کامل از معنویت این مجالس می‌شود.

وی افزود: انسان باید تلاش کند تا پیش از حضور در مجالس حسینی، خود را از آلودگی‌های گفتاری و رفتاری پاک کند تا بتواند ارتباط عمیق‌تری با پیام عاشورا برقرار کند.

وی با بیان اینکه مجالس عزاداری تنها یک مراسم سوگواری نیست ادامه داد: این مجالس کارکردی تربیتی و اخلاقی دارند و انسان در این فضا می‌تواند مسیر اصلاح نفس و تقویت ایمان را طی کند.

وی افزود:حضور در این مجالس زمانی اثرگذارتر خواهد بود که با نیت خالص و توجه قلبی همراه باشد و صرف حضور ظاهری نمی‌تواند آثار عمیق معنوی را ایجاد کند.

بندانی نیشابوری با اشاره به اهمیت نیت در اعمال دینی اظهار کرد: آنچه موجب اثرگذاری بیشتر عزاداری می‌شود خلوص نیت و توجه قلبی به پیام اهل بیت (ع) است و هر چه این نیت پاک‌تر باشد، اثر معنوی آن نیز در زندگی فردی و اجتماعی بیشتر نمایان خواهد شد.

وی افزود: محبت اهل بیت (ع) باید در رفتار و سبک زندگی انسان نمود پیدا کند و این محبت تنها به حضور در مجالس محدود نمی‌شود، بلکه باید در عمل نیز تجلی داشته باشد

وی با تأکید بر ضرورت توجه به فرصت معنوی ماه محرم گفت: این ایام فرصتی برای تحول درونی، بازنگری در رفتارها و نزدیک شدن به ارزش‌های دینی است و انسان باید از این فرصت برای پالایش نفس و تقویت ایمان خود بهره بگیرد.