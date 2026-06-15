https://mehrnews.com/x3cknc ۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۶:۱۱ کد مطلب 6860499 استانها گلستان استانها گلستان ۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۶:۱۱ حضور پرشور مردم گالیکش در اجتماع شبانه گالیکش-اجتماع شبانه آزادشهر با حضور پرشور شهروندان و همراهی اقشار مختلف مردم برگزار شد. دریافت 3 MB کد مطلب 6860499 کپی شد مطالب مرتبط تاکستان؛ صدوهفتمین برگ از دفتر حضور مردم ورق خورد ضیاءآباد همچنان در صحنه؛ روایت شب صد و هفتم از همدلی مردم آبگرم؛ ۱۰۷ شب همراهی مردم با آرمانهای انقلاب مهرگان در ایستگاه ۱۰۷؛ مردم بار دیگر گرد هم آمدند رامیانیها در اجتماع شبانه به استقبال ماه محرم رفتند شبهای مقاومت مشگین؛ نوای شاه حسین در رثای ایستادگی برچسبها گلستان گالیکش تجمع مردمی
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