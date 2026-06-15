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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۲۶

ضیاء‌آباد همچنان در صحنه؛ روایت شب صد و هفتم از همدلی مردم

ضیاء‌آباد همچنان در صحنه؛ روایت شب صد و هفتم از همدلی مردم

ضیاء‌آباد- مردم ضیاء‌آباد در صدوهفتمین شب تجمعات مردمی، با حضور در خیابان‌ها بر وحدت و همبستگی اجتماعی تأکید کردند.

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کد مطلب 6860467

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