https://mehrnews.com/x3ckmy ۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۲۶ کد مطلب 6860467 استانها قزوین استانها قزوین ۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۲۶ ضیاءآباد همچنان در صحنه؛ روایت شب صد و هفتم از همدلی مردم ضیاءآباد- مردم ضیاءآباد در صدوهفتمین شب تجمعات مردمی، با حضور در خیابانها بر وحدت و همبستگی اجتماعی تأکید کردند. دریافت 5 MB کد مطلب 6860467 کپی شد مطالب مرتبط میدانداری مردم دیار آفتاب در صد و ششمین شب حماسه و مقاومت صد و ششمین شب لبیکگویی مردم تبریز به ندای رهبری حضور حماسی سلماسی ها در صد و ششمین موج مقاومت ملی در خیابان برچسبها تجمع مردمی جنگ رمضان ضیاء آباد
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