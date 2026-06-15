https://mehrnews.com/x3ckmD ۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۲۲ کد مطلب 6860471 استانها قزوین استانها قزوین ۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۲۲ مهرگان در ایستگاه ۱۰۷؛ مردم بار دیگر گرد هم آمدند مهرگان- مردم مهرگان در ادامه تجمعات شبانه، با حضور در معابر شهر بر حمایت از انقلاب اسلامی و انسجام ملی تأکید کردند. دریافت 5 MB کد مطلب 6860471 کپی شد مطالب مرتبط صد و ششمین شب از تجمعات مردمی در گرگان گزارش میدانی خبرنگار مهر از صد و ششمین تجمع مردم لاهیجان طنین《لبیک یا خامنهای》مردم خمین در پشتیبانی از نظام اسلامی حضور حماسی سلماسی ها در صد و ششمین موج مقاومت ملی در خیابان برچسبها تجمع مردمی مهرگان جنگ رمضان
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