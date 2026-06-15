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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۲۲

مهرگان در ایستگاه ۱۰۷؛ مردم بار دیگر گرد هم آمدند

مهرگان در ایستگاه ۱۰۷؛ مردم بار دیگر گرد هم آمدند

مهرگان- مردم مهرگان در ادامه تجمعات شبانه، با حضور در معابر شهر بر حمایت از انقلاب اسلامی و انسجام ملی تأکید کردند.

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کد مطلب 6860471

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