دو نگاه به فتح مبین/ جبهه ایمان یک فتح راهبردی به دست آورد

یادداشت مهمان-حجت الاسلام علی مهدیان-نویسنده کتاب «طرح کلی اندیشه مقاومت» و فعال فرهنگی:خلیفه دوم می گوید به خدا از روزی که مسلمان شدم، هیچ روزی مانند آن روز به شک نیفتادم. کدام روز؟ روز امضای «صلح حدیبیه».

او می گوید نزد پیامبر (ص) رفتم گفتم مگر نگفتی ما پیروز می شویم؟ پس این چه وضعی است؟ چرا گذاشتی فلان کلمه در متن نباشد؟ چرا زیر بار فلان بند رفتی؟ خلیفه دوم می گوید پرسیدم «تو مگر پیغمبر نیستی؟ مگر ما بر حق نیستیم؟» بعد تشر زدم به پیامبر (ص) که «چرا در امر دینمان تن به ذلت دهیم؟»

موقع برگشت از حج نیمه کاره شان یکی به پیامبر (ص) گفت: به خدا ما فتحی نکردیم، چون به نتیجه ای که می خواستیم نرسیدیم و حج نکردیم. می گویند آنقدر پیامبر (ص) از این نقدهای بر پایه عزت خواهی و آرمان جویی و انقلابی گری غصه خورد که آیات سوره فتح نازل شد.

سوره فتح می گوید این فتح، مبین بود. روشن بود. محصول نصرت الهی بود، نصر عزیز ، نصر عزت بخش. چرا؟ چون پایه های قدرت طرف مقابل بالکل فرو ریخت، نظامی که بر پایه آن نظام تو خطا کار به حساب می آمدی از بین رفت. وقتی نظام تو در کنار نظام طاغوت سر بر می آورد، خطاهای گذشته و آینده تو در نظام طاغوتیشان محو و جبران می شود، بعلاوه ایمان مردم رشد کرده و نصاب ایمانی جبهه حق بالاتر آمد.

این یعنی در آن واحد، یک فتح راهبردی به دست آوردید و یک فتح عمیق ایمانی. آری عزت خواهی به شیوه خلیفه دوم طعم فتح مبین را نمیچشد. آرمان جویی به آن شیوه، دل رسول الله (ص) را خون می کند و طلوع ابرقدرت جدید که نظام طاغوت مجبور است جلویش سر خم کند نمی فهمد. او ارتقای ایمانی جبهه را نمی بیند. او شکست جبهه کفر را درک نمی کند. او در برابر تصمیم نظام الهی یداللهی رسول الهی، نظامی که بر پایه رضوان الهی شکل گرفت و با بیعت مجدد تحت شجره تقویت شد می ایستد و خون به دل می کند.

۲۲ بهمن ۶۷ منتظری سخنرانی کرد و گفت جواب این خونها را چه کسی می دهد؟ ما شکست خوردیم. امام یک هفته بعد متن منشور روحانیت را نوشت از مردم و خانواده های شهدا عذرخواهی کرد بابت جملات منتظری و بعد نوشت، حاصل جنگ را درست ببینید. او با نگاه کلان و عمیق، آثار راهبردی و ایمانی جنگ ایران را بر میشمارد و میگوید ما پیروز شدیم.

سید مجتبی خامنه ای، امام عزیزمان، معتقد است طلوع ابرقدرتی جدید در عالم محقق شده با این جنگ، طلوع تمدن نوین اسلامی به چشم عالم آمده است با این جنگ، تحول نفوس انسانها و ظهور آیه ای در عداد و یا بالاتر از وجود سید علی شهید به دست مردم ایران ظهور کرده است. او از احساس ناامیدی و تردید و اختلاف و بددلی در عده ای حذر میدهد. اما...

حرف زیاد است. بیش از این میترسم با متن خود، برادرانم را ناراحت کنم. بماند...

منبع نقلهای روایی و تاریخی از کتاب المیزان