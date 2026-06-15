باور به ذات مشترک انسان چگونه در تعاملات معرفتی اثرگذار است؟

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «ذات‌مندی انسان: نقد دیدگاه‌ها و پاسخ به شبهات» به قلم محمدتقی سهرابی فر سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.

باور به ذات مشترک انسان‌ها یکی از پیش‌نیازهای ایجاد تعامل معرفتی بین‌فردی و یافتن معرفتی هم‌سان و مشترک بوده و شرط اساسی در تعمیم پیام‌های دین به زمان‌ها و مکان‌های مختلف است.

مجوز آموزه‌ها و توصیه‌های فراگیر در علومی نظیر فقه، کلام، تربیت، اخلاق، روانشناسی و حقوق، پذیرش ذات‌مندی انسان‌هاست.

علاقه مندان به تهیه این کتاب می توانند به نشانی اینترنتی poiict.ir/product/k-14056 مراجعه کنند.