روح الله فدایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت چهار بامداد پنجشنبه، وقوع آتشسوزی یک دستگاه خودروی پراید به ستاد فرماندهی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان اعلام شد که بلافاصله تیم اطفای حریق ایستگاه شماره پنج به محل حادثه واقع در خیابان امیرکبیر، محدوده بلوار چهاربانده، اعزام شد.
وی ابراز کرد: بر اساس بررسیهای اولیه، خودروی پراید در حین حرکت با جدول وسط بلوار برخورد کرده و پس از واژگونی، به دنبال نشت سوخت دچار آتشسوزی شده است.
سخگوی سازمان آتش نشانی کاشان تصریح کرد: در این حادثه خودرو دچار خسارت شد، دو سرنشین آن نیز مصدوم شدن و نیروهای آتشنشانی پس از رسیدن به محل، ضمن ایمنسازی صحنه، حریق خودرو را مهار و از گسترش آتش جلوگیری کردند.
وی ادامه داد: عوامل اورژانس، راهنمایی و رانندگی و نیروی انتظامی نیز در محل حادثه حضور داشتند و اقدامات لازم را انجام دادند.
فدایی خاطرنشان کرد: علت دقیق وقوع حادثه و نحوه نشت سوخت، پس از بررسیهای کارشناسی مشخص خواهد شد.
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