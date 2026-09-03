روح الله فدایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت چهار بامداد پنج‌شنبه، وقوع آتش‌سوزی یک دستگاه خودروی پراید به ستاد فرماندهی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان اعلام شد که بلافاصله تیم اطفای حریق ایستگاه شماره پنج به محل حادثه واقع در خیابان امیرکبیر، محدوده بلوار چهاربانده، اعزام شد.

وی ابراز کرد: بر اساس بررسی‌های اولیه، خودروی پراید در حین حرکت با جدول وسط بلوار برخورد کرده و پس از واژگونی، به دنبال نشت سوخت دچار آتش‌سوزی شده است.

سخگوی سازمان آتش نشانی کاشان تصریح کرد: در این حادثه خودرو دچار خسارت شد، دو سرنشین آن نیز مصدوم شدن و نیروهای آتش‌نشانی پس از رسیدن به محل، ضمن ایمن‌سازی صحنه، حریق خودرو را مهار و از گسترش آتش جلوگیری کردند.

وی ادامه داد: عوامل اورژانس، راهنمایی و رانندگی و نیروی انتظامی نیز در محل حادثه حضور داشتند و اقدامات لازم را انجام دادند.

فدایی خاطرنشان کرد: علت دقیق وقوع حادثه و نحوه نشت سوخت، پس از بررسی‌های کارشناسی مشخص خواهد شد.