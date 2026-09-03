۲۲۵۲ متقاضی نهضت ملی مسکن در خوانسار حائز شرایط واگذاری زمین هستند

به گزارش خبرنگار مهر،محمدرضا توسلی ظهر پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در قالب تور رسانه‌ای خبرنگاران از اصفهان برگزار شد، با اشاره به روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن در این شهرستان اظهار کرد: اجرای نهضت ملی مسکن در خوانسار آغاز شده، اما یکی از مشکلات اساسی شهرستان، کمبود زمین مناسب برای اجرای این طرح است.

وی افزود: زمین‌های مناسب در خوانسار عمدتاً مسطح نیستند و آماده‌سازی اراضی در این شهرستان هزینه بالایی دارد؛ به‌گونه‌ای که اگر آماده‌سازی زمین در یک شهرستان دیگر یک واحد هزینه داشته باشد، این هزینه در خوانسار به سه تا چهار واحد می‌رسد.

فرماندار خوانسار با بیان اینکه تاکنون ۴۳۰ واحد برای اجرای نهضت ملی مسکن در شهرستان آماده شده است، گفت: بخش عمده اراضی آماده‌شده در مناطق ماهوری قرار داشت که با پیگیری‌های انجام‌شده، عملیات تسطیح و آماده‌سازی آنها انجام شده است.

توسلی ادامه داد: حدود ۹۰۰ متقاضی دیگر نیز تاکنون در طرح نهضت ملی مسکن تأیید شده‌اند که در آستانه انعقاد قرارداد قرار دارند.

وی با اشاره به ضرورت آماده‌سازی سایر اراضی مورد نیاز شهرستان برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تصریح کرد: در این زمینه با شهرداری خوانسار مذاکراتی انجام شده است تا شهرداری به عنوان پیمانکار، عملیات آماده‌سازی سایر اراضی مورد نیاز طرح را آغاز کند.

وی با اشاره به آخرین وضعیت متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در این شهرستان اظهار کرد: تاکنون ۲۶۸۹ نفر در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند.طی یک ماه گذشته و با توجه به مراجعات و بررسی‌های انجام‌شده، و متقاضیان واجد شرایط اضافه شده‌اند و در مجموع حدود ۲۲۵۲ نفر در شهر و روستاهای شهرستان خوانسارحائز شرایط دریافت زمین شده‌اند.

فرماندار خوانسار با بیان اینکه تاکنون ۴۳۰ واحد در قالب این طرح آماده شده است، گفت: مابقی زمین‌های مورد نیاز نیز در حال آماده‌سازی است و تلاش می‌کنیم هرچه سریع‌تر شرایط واگذاری زمین به متقاضیان فراهم شود.

توسلی ادامه داد: برای تسریع در روند آماده‌سازی اراضی، قرار بود شهرداری به عنوان پیمانکار وارد کار شود، اما بر اساس اعلام جدید، شهرداری به تنهایی نمی‌تواند در این فرآیند شرکت کند و باید سه پیمانکار در مناقصه حضور داشته باشند.

وی تصریح کرد: مقرر شده دو پیمانکار دیگر نیز برای اجرای پروژه معرفی شوند و در نهایت پیمانکاری که قیمت مناسب‌تری ارائه دهد، عملیات آماده‌سازی اراضی را آغاز کند.

فرماندار خوانسار همچنین درباره اجرای طرح جوانی جمعیت در شهرستان گفت: تاکنون حدود ۴۴ مورد واگذاری زمین در قالب طرح جوانی جمعیت انجام شده و برای سایر متقاضیان نیز در حال آماده‌سازی شرایط واگذاری هستیم. در مجموع حدود ۱۱۵ نفر برای این طرح مراجعه کرده‌اند که مراحل واگذاری آنها در حال پیگیری است.

توسلی با اشاره به وضعیت جمعیتی خوانسار اظهار کرد: یکی از مشکلات شهرستان، بالا بودن میانگین سنی جمعیت است. حدود ۲۲ درصد جمعیت شهرستان خوانسار در سنین بالاتر قرار دارند، در حالی که میانگین این شاخص در استان اصفهان حدود ۱۳.۷ درصد است.

وی افزود: در جلسه فرمانداران نیز مطرح کردم که اگر قرار است عملکرد فرمانداران در حوزه جمعیتی سنجیده شود، باید جمعیت در سنین ۲۰ تا ۴۵ سال ملاک ارزیابی قرار گیرد؛ چراکه بخش قابل توجهی از جمعیت بالای ۴۵ یا ۵۰ سال عملاً در شاخص‌های افزایش جمعیت و فرزندآوری قابل مقایسه با گروه‌های جوان‌تر نیستند.

فرماندارخوانسار ادامه داد: باید بررسی شود که هر شهرستان با توجه به جمعیت جوان و قابل باروری خود چه اقداماتی انجام داده و دستگاه‌های اجرایی چه میزان در این زمینه فعال بوده‌اند. اگر ملاک ارزیابی صرفاً جمعیت سالمند شهرستان باشد، بخش قابل توجهی از این وضعیت خارج از اختیار مدیریت شهرستان است.

توسلی با اشاره به برخی اقدامات انجام‌شده برای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در بحث طلاق، وضعیت شهرستان خوانسار نسبتاً مناسب است، اما آمارهای موجود به دلیل جابه‌جایی افراد و ثبت برخی ازدواج‌ها و طلاق‌ها در شهرستان‌های دیگر، تصویر دقیقی از وضعیت شهرستان ارائه نمی‌دهد.

وی یکی از مشکلات گذشته شهرستان را کمبود پزشک متخصص زنان عنوان کرد و گفت: زمانی که حدود دو سال پیش مسئولیت را در شهرستان پذیرفتم، پزشک زنان نداشتیم و پزشکی که در شهرستان تعهد خدمت داشته باشد نیز مستقر نبود. طبیعی است که یک مادر باردار از ابتدای دوران بارداری نیاز دارد تحت نظر پزشک معالج باشد و به همین دلیل بسیاری از بانوان برای دریافت خدمات پزشکی به شهرهای دیگر مراجعه می‌کردند.

فرماندار خوانسار افزود: مراجعه بانوان به شهرهایی مانند اصفهان، تهران و سایر مناطق و انجام فرآیند زایمان در خارج از شهرستان، موجب می‌شد بخشی از تولدها در آمار شهرستان خوانسار ثبت نشود. این موضوع را نیز پیگیری کردیم و خوشبختانه اکنون پزشک متخصص زنان در شهرستان مستقر شده است.

توسلی خاطرنشان کرد: استقرار پزشک متخصص زنان می‌تواند کمک قابل توجهی به خانواده‌های شهرستان و بانوان باردار داشته باشد و امیدواریم با ادامه برنامه‌ریزی‌ها بتوانیم در حوزه جوانی جمعیت و حمایت از خانواده اقدامات مؤثرتری انجام دهیم.