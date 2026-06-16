شهادت یک امدادگر اورژانس طی جنگ تحمیلی سوم/۵۶ نفر مصدوم شدند

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- امیرماهان محمدی یکتا: اورژانس استان تهران در روزهای جنگ تحمیلی سوم علاوه بر مأموریت‌های گسترده امدادی، با خسارت‌های سنگینی در حوزه تجهیزات، زیرساخت‌ها و حتی نیروی انسانی مواجه شد، با این حال، روند خدمت‌رسانی حتی برای ساعتی متوقف نشد و نیروهای اورژانس در سخت‌ترین شرایط به فعالیت خود ادامه دادند.

برای بررسی ابعاد این موضوع، خبرنگار مهر گفت‌وگویی تفصیلی با محمداسماعیل توکلی رئیس اورژانس استان تهران انجام داده است که در ادامه می‌خوانید:

* در جریان حوادث اخیر چه خسارت‌هایی به مجموعه اورژانس استان تهران وارد شد؟

متأسفانه در این حوادث، ۵۶ نفر از همکاران ما مصدوم شدند و یکی از نیروهای ارزشمند اورژانس در حین خدمت‌رسانی در شهرک استقلال تهران به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

همچنین ۲۷ پایگاه اورژانس دچار آسیب شد، ۲۳ دستگاه آمبولانس خسارت جدی دید و یک فروند بالگرد اورژانس هوایی نیز به طور کامل از بین رفت و از چرخه خدمت خارج شد.

علاوه بر این، دو دکل تکرارکننده ارتباطی (ریپیتر) و یک سایت رادیویی نیز تخریب شد که بخشی از زیرساخت‌های حیاتی ارتباطات اورژانس را تشکیل می‌داد.

* آسیب به زیرساخت‌های ارتباطی چه تأثیری بر عملیات امدادی داشت؟

طبیعتاً از دست رفتن دکل‌های ارتباطی و سایت‌های رادیویی می‌توانست اختلال جدی در مأموریت‌ها ایجاد کند، اما همکاران ما در کوتاه‌ترین زمان ممکن وارد عمل شدند.

شاید در محاسبات عادی تصور شود که راه‌اندازی مجدد چنین زیرساخت‌هایی زمان‌بر است، اما همکاران فنی اورژانس توانستند ظرف کمتر از ۱۰ ساعت در ارتفاعات تهران تجهیزات جدید را مستقر کنند، ارتباطات را برقرار سازند و شبکه عملیاتی را به مدار بازگردانند.

خوشبختانه اجازه ندادیم مردم از این بابت با مشکل جدی مواجه شوند و شرمنده شهروندان نشدیم.

* شما بارها بر اهمیت نیروی انسانی تأکید کرده‌اید. این موضوع را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

مهم‌ترین سرمایه اورژانس و نظام سلامت، نیروی انسانی است. وقتی از بیت‌المال صحبت می‌کنیم، نباید تصور کنیم که فقط ساختمان، آمبولانس یا تجهیزات پزشکی سرمایه کشور هستند.

بزرگ‌ترین سرمایه هر کشور، انسان‌های متخصص، آموزش‌دیده و صاحب اندیشه هستند، برای تربیت یک نیروی حرفه‌ای سال‌ها زمان، آموزش و سرمایه‌گذاری صرف می‌شود و به همین دلیل حفظ این سرمایه انسانی اهمیت ویژه‌ای دارد.

از این رو معتقدم حمایت از معیشت، رفاه و درآمد کارکنان حوزه سلامت و اورژانس باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

* ارزیابی شما از حمایت دولت در این دوران چیست؟

واقعیت این است که در این بحران، دولت به طور کامل در کنار مجموعه اورژانس و نظام سلامت قرار داشت. به‌ویژه در استان تهران، حمایت‌های بسیار مؤثری انجام شد.

سازمان برنامه و بودجه همکاری مناسبی با مجموعه اورژانس داشت و بسیاری از نیازها با همراهی این مجموعه پیگیری شد.

همچنین مسئولان مختلف به‌صورت شبانه‌روزی وضعیت خدمات‌رسانی را دنبال می‌کردند و این همراهی نقش مهمی در استمرار ارائه خدمات داشت.

تجربه این بحران چه تأثیری بر آمادگی اورژانس برای حوادث آینده گذاشته است؟

بدون تردید امروز اورژانس با قبل از این حوادث تفاوت قابل توجهی دارد. همان‌گونه که نظام سلامت پس از همه‌گیری کرونا به سطح جدیدی از آمادگی رسید، این بحران نیز تجربه‌های ارزشمندی برای ما به همراه داشت.

تهدیدی که با آن مواجه شدیم، در بسیاری از حوزه‌ها به فرصتی برای یادگیری، بازنگری و افزایش توان عملیاتی تبدیل شد. امروز نیروهای اورژانس، مدیران و مجموعه نظام سلامت شناخت دقیق‌تری از الزامات مدیریت بحران دارند.

* آیا با شرایط فعلی، اورژانس آمادگی پاسخگویی به بحران‌های احتمالی آینده را دارد؟

اورژانس کشور و به‌ویژه اورژانس استان تهران به دلیل ساختار پویا، تجربه عملیاتی بالا و توانمندی نیروی انسانی، قادر است به انواع حوادث و بحران‌ها پاسخ دهد.

با این حال، این موضوع به معنای بی‌نیازی از اصلاحات ساختاری نیست. ما همچنان نیازمند بازنگری در حکمرانی حوزه فوریت‌های پزشکی هستیم.

ساختار سازمانی، نظام بودجه‌ریزی، فرآیندهای مدیریتی و برخی زیرساخت‌های عملیاتی باید متناسب با شرایط جدید مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد تا بتوانیم با آمادگی بیشتری به بحران‌های آینده پاسخ دهیم.

* مهم‌ترین درس این روزها برای مجموعه اورژانس چه بود؟

مهم‌ترین درس این بود که سرمایه اصلی ما انسان‌ها هستند. تجهیزات و زیرساخت‌ها قابل جایگزینی‌اند، اما تجربه، تخصص، انگیزه و روحیه ایثار نیروهای اورژانس سرمایه‌ای است که باید بیش از هر چیز از آن محافظت شود.

همچنین این بحران نشان داد که با همدلی، مدیریت جهادی و تلاش شبانه‌روزی می‌توان حتی در دشوارترین شرایط نیز خدمات حیاتی را بدون وقفه به مردم ارائه کرد.

* سخن پایانی؟

همکاران اورژانس در روزهای سخت اخیر بار دیگر نشان دادند که خدمت به مردم برای آنان یک مسئولیت صرف نیست، بلکه یک تعهد انسانی و حرفه‌ای است.

شهدای سلامت و نیروهای امدادی، نماد این ایثار و فداکاری هستند و ما خود را موظف می‌دانیم با تقویت زیرساخت‌ها، حمایت از سرمایه انسانی و بهره‌گیری از تجربه‌های به دست آمده، سطح آمادگی نظام فوریت‌های پزشکی را بیش از گذشته ارتقا دهیم.