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۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۱۳

مراسم بزرگداشت چهلمین روز درگذشت ناوبان دوم شهید «حسین ستوده»

مراسم بزرگداشت چهلمین روز درگذشت ناوبان دوم شهید «حسین ستوده»

زاهدان- مراسم بزرگداشت چهلمین روز درگذشت ناوبان دوم شهید «حسین ستوده» در گلزار شهدای زاهدان برگزار شد.

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کد مطلب 6915856

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