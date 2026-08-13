https://mehrnews.com/x3cNqW ۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۱۳ کد مطلب 6915856 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۱۳ مراسم بزرگداشت چهلمین روز درگذشت ناوبان دوم شهید «حسین ستوده» زاهدان- مراسم بزرگداشت چهلمین روز درگذشت ناوبان دوم شهید «حسین ستوده» در گلزار شهدای زاهدان برگزار شد. دریافت 58 MB کد مطلب 6915856 کپی شد مطالب مرتبط لحظاتی نفس گیر از عملیات های ضد تروریستی حافظان امنیت در خاش سرعت طوفان در زابل به ۱۱۵ کیلومتر بر ساعت رسید انهدام ۲ هسته عملیاتی گروهک تروریستی-تکفیری در جنوب شرق کشور + فیلم برچسبها شهید زاهدان تنگه هرمز
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