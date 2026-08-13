به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد شامگاه پنجشنبه در سخنرانی تجمع حماسی مردم اردستان با اشاره به حضور مردم این شهرستان، زواره، مهاباد و روستاهای منطقه اظهار کرد: این حضور و همراهی مردم جای تقدیر دارد و مردم اردستان از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون در مسیر اسلام، ولایت و محبت اهل‌بیت(ع) پایدار بوده‌اند.

وی افزود: تجمعاتی که در شب‌های اخیر به‌صورت خودجوش در نقاط مختلف کشور شکل گرفته، نشان داد مردم بدون اینکه کسی آنها را از خانه بیرون بیاورد، خود برای ایستادگی در برابر دشمن به میدان آمده‌اند و این همان برانگیخته شدن مردم برای مقابله با دشمن است.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه اصفهان خاطرنشان کرد: آثار این حضور فقط به حمایت از رزمندگان محدود نمی‌شود، بلکه خود مردم نیز از برکات معنوی و تربیتی این اجتماعات بهره‌مند می‌شوند و نسل جوان و کودکان با مفاهیمی مانند عزت، ایستادگی و نپذیرفتن ذلت در برابر دشمن آشنا می‌شوند.

طباطبایی‌نژاد تصریح کرد: وقتی کودک خردسال با پرچم در چنین تجمعی حاضر می‌شود، درک می‌کند که دین تنها به برخی مناسک محدود نیست، بلکه ایستادگی در برابر دشمن و دفاع از عزت نیز بخشی از آموزه‌های دینی است.

وی بیان کرد: حضور مردم همچنین موجب دلگرمی رزمندگان در میدان و اطمینان خاطر آنان می‌شود، دولتمردان نیز وقتی همراهی مردم را می‌بینند، در ادامه مسیر احساس قوت و پشتیبانی بیشتری می‌کنند.

امام‌جمعه اصفهان ادامه داد: در کنار این حضور، مردم باید به یکدیگر نیز کمک کنند و در شرایط اقتصادی موجود، کسبه نباید از وضعیت پیش‌آمده برای افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و سودجویی استفاده کنند.

طباطبایی‌نژاد اضافه کرد: کسبه می‌توانند با سود کمتر به مردم خدمت کنند؛ اینکه انسان کالایی را با قیمتی خریداری کند و اندکی برای گذران زندگی بر آن بیفزاید، با سودجویی و سوءاستفاده از شرایط متفاوت است و کسب حلال نیز در فرهنگ دینی مورد تأکید قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: حضور در تجمعات زمانی ارزش بیشتری پیدا می‌کند که انسان در کنار شعار و حضور در میدان، در زندگی خود نیز به مردم کمک کند و در شرایط سخت، هوای دیگران را داشته باشد.

امام‌جمعه اصفهان تصریح کرد: قرآن کریم برای حضور و مجاهدت در مسیر خداوند پاداش قرار داده است و حتی گرسنگی، تشنگی، خستگی و برداشتن هر قدم در این مسیر به‌عنوان عمل صالح ثبت می‌شود.

طباطبایی‌نژاد بیان کرد: هزینه‌هایی که مردم برای مقابله با دشمن و کمک در این مسیر پرداخت می‌کنند نیز نزد خداوند محفوظ است و خداوند بهترین پاداش را برای عمل صالح قرار می‌دهد.

وی یادآور شد: شرایط امروز کشور را باید با توجه به واقعیت‌های جنگ و تحریم ارزیابی کرد؛ طبیعی است که جنگ هزینه‌های سنگینی دارد و بخشی از منابع کشور برای تأمین نیازهای دفاعی هزینه می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان اصفهان گفت: همان‌گونه که یک خانواده هنگام مواجهه با هزینه‌های سنگین ممکن است مجبور به قرض گرفتن و تحمل سختی شود، کشور نیز در شرایط جنگی با افزایش هزینه‌ها و محدودیت منابع مواجه خواهد شد و نمی‌توان همه مشکلات اقتصادی را صرفاً ناشی از عملکرد دولت دانست.

امام‌جمعه اصفهان تأکید کرد: البته ممکن است در برخی امور بی‌تدبیری و اشتباه وجود داشته باشد، اما این مسئله نباید موجب شود بدون اطلاع از شرایط کشور و مسائل پشت پرده، همه مشکلات به دولتمردان نسبت داده شود؛ اگر کسی راهکاری دارد باید برای حل مشکلات کمک کند.

طباطبایی‌نژاد با اشاره به موضوع مذاکره با آمریکا افزود: تجربه نشان داده است که دشمن به عهد و پیمان خود پایبند نیست و قرآن کریم نیز درباره اعتماد به پیمان کفار هشدار داده است؛ بنابراین نباید از دشمن انتظار وفاداری داشت.

وی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران در عین مقابله با دشمن، اصول انسانی و اسلامی را رعایت می‌کند و به همین دلیل هدف قرار دادن مردم، مدارس، مراکز عبادی و دانشگاه‌ها در دستور کار نیست و در عملیات‌های نظامی نیز تلاش می‌شود اهداف با دقت مورد اصابت قرار گیرند.

امام‌جمعه اصفهان ادامه داد: توانمندی‌های دفاعی و موشکی امروز کشور حاصل سال‌ها ایستادگی و خودکفایی است؛ در دوران دفاع مقدس حتی در تأمین برخی تجهیزات و مهمات با مشکل مواجه بودیم، اما امروز ایران به توان ساخت موشک‌های دقیق و دوربرد دست یافته است.

طباطبایی‌نژاد اضافه کرد: اگر کشور در وابستگی به قدرت‌های بزرگ باقی می‌ماند، چنین پیشرفت‌هایی حاصل نمی‌شد، زیرا قدرت‌های بزرگ اجازه نمی‌دهند کشورهای اسلامی به توانمندی واقعی دست پیدا کنند و تلاش آنها حفظ وابستگی و ضعف دیگر کشورهاست.

وی با اشاره به آثار ایستادگی ملت ایران گفت: شهدای دفاع مقدس با ایستادگی خود در برابر دشمن، امنیت و اقتداری برای کشور ایجاد کردند که امروز هیچ دشمنی جرأت نمی‌کند به‌سادگی وارد خاک ایران شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان اصفهان خاطرنشان کرد: شهادت و فداکاری در مسیر خداوند نیز می‌تواند موجب پیشرفت دین و عزت جامعه شود و در طول تاریخ نمونه‌های فراوانی وجود داشته که خداوند حتی از شرایطی که دشمن ایجاد کرده، برای پیشبرد اهداف دین استفاده کرده است.

امام‌جمعه اصفهان در پایان تأکید کرد: حضور مردم در این اجتماعات، علاوه بر ایجاد دلگرمی برای رزمندگان و مسئولان، برای خود مردم نیز یک عبادت و عمل صالح است و هر قدم، هزینه و تلاشی که در مسیر دفاع از حق و مقابله با دشمن انجام شود، نزد خداوند محفوظ خواهد بود.