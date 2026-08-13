به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن اسدی در دیدار با دبیرکل اتحادیه شهرداری‌های ترکیه، ضمن قدردانی از مواضع مسئولان ملی و شهری ترکیه در قبال تجاوز دشمن آمریکایی و صهیونیستی و اعلام همبستگی اتحادیه شهرداری‌های ترکیه با ملت ایران، گفت: جمهوری اسلامی ایران با یک جنگ نابرابر مواجه شده است و بار دیگر آمریکا و رژیم صهیونیستی ثابت کردند برای دنبال کردن منافع نامشروع و غیرقانونی خود، حد و مرزی برای اقدامات غیرقانونی و غیرانسانی قائل نیستند.

وی با اشاره به حملات صورت‌گرفته به زیرساخت‌های غیرنظامی و آسیب دیدن شهروندان عادی و بی‌دفاع افزود: در این شرایط شاهد حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی، شهروندان عادی و حتی کودکان مدرسه میناب بودیم؛ همچنین در مجموعه شهرداری نیز همکاران ما به شهادت رسیدند و زیرساخت‌های شهری آسیب دید.

شهردار شیراز تأکید کرد: ما ثابت کرده‌ایم که در مقابل زیاده‌خواهی‌های آنها کرنش نخواهیم کرد و به لطف خداوند و با ایستادگی نیروهای مسلح رشید و سربازان غیور این مملکت، پاسخ کوبنده و دندان‌شکنی به این اقدامات داده شد.

اسدی با اشاره به حضور مردم در صحنه و همراهی آنان در شرایط جنگی تصریح کرد: مردم نیز تمام و کمال در صحنه بودند و در خیابان‌های کشور حضور داشتند؛ در بسیاری از نقاط دنیا زمانی که جنگی رخ می‌دهد، مردم برای حفظ جان خود از مناطق درگیر خارج می‌شوند، اما در این جنگ نه‌تنها مردم در کشور ماندند، بلکه تعدادی از هموطنان ما نیز از خارج از کشور بازگشتند.

وی خاطرنشان کرد: ما ایستاده در صحنه هستیم و از کشور خود دفاع می‌کنیم و به امید خدا، خود را پیروز این ایستادگی می‌دانیم.

نایب‌رئیس منطقه اوراسیا و خاورمیانه متروپلیس با تأکید بر اهمیت نقش کشورهای منطقه در تحولات جاری بیان کرد: کشورهای منطقه باید شرایط حساس موجود را درک کنند و بدانند که قرار نیست زیاده‌خواهی‌های امپریالیسم جهانی و این خشونت‌ها تنها در ایران باقی بماند؛ بلکه در صورت تداوم، کشورهای دیگری در منطقه نیز با پیامدهای آن مواجه خواهند شد.

شهرداری‌ها خط مقدم خدمت به مردم هستند

اسدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه مدیریت شهری در خدمت‌رسانی به شهروندان گفت: شهرداری‌ها خط مقدم خدمت به مردم هستند و نتیجه عملکرد آنها تأثیر بسیار زیادی بر رضایتمندی مردم دارد.

وی با اشاره به سوابق همکاری میان شهرداری شیراز و شهرداری‌های ترکیه افزود: در سال‌های گذشته ارتباطات و همکاری‌های مختلفی با شهرداری‌های ترکیه داشته‌ایم و در این سفر نیز ملاقاتی با شهردار پایتخت ترکیه انجام شد.

شهردار شیراز ادامه داد: شهرداری شیراز در سال‌های گذشته، چه در قالب ارتباطات دوجانبه و چه در چارچوب شبکه‌های بین‌شهری، با شهرهایی همچون استانبول، بورسا، قونیه و غازی‌عینتاب تعامل و همکاری داشته است.

وی ابراز امیدواری کرد این ارتباطات در آینده به سطح بالاتری ارتقا پیدا کند و گفت: امیدواریم شهرداری‌های ایران، از جمله شهرداری شیراز، بتوانند همکاری‌های گسترده‌تر و سطح بالاتری را با همتایان ترک خود تعریف و اجرا کنند.

ظرفیت‌های شیراز فرصتی برای توسعه همکاری با ترکیه است

اسدی با تشریح ظرفیت‌های کلان‌شهر شیراز در حوزه‌های مختلف، به جایگاه تاریخی و فرهنگی این شهر اشاره کرد و ظرفیت‌های گسترده شیراز در حوزه گردشگری را مورد توجه قرار داد.

وی همچنین با اشاره به جایگاه شیراز به‌عنوان یکی از قطب‌های علمی کشور، ظرفیت‌های این شهر در حوزه پزشکی و درمان را تشریح کرد و بر اهمیت بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها در توسعه ارتباطات میان شهرهای ایران و ترکیه تأکید کرد.

شهردار شیراز با تشریح ظرفیت‌های دیپلماسی شهری و سوابق ارتباطات بین‌المللی شهرداری شیراز گفت: توسعه ارتباط مستقیم میان شهرداری‌ها و شهرهای دو کشور می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری همکاری‌های عملی و پایدار در حوزه‌های مختلف از جمله گردشگری، علمی، پزشکی، فرهنگی و مدیریت شهری باشد.