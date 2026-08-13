سجاد حسین‌زاده، سرپرست هیئت نجات غریق و غواصی رامسر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اهمیت رعایت نکات ایمنی در سواحل اظهار کرد: مسافران و شهروندان باید هشدارهای ناجیان غریق، عوامل اجرایی سواحل و توصیه‌های هواشناسی را جدی بگیرند.

وی افزود: ورود به مناطق ممنوعه و نقاط حادثه‌خیز دریا، به‌ویژه هنگام نامساعد بودن شرایط جوی، می‌تواند جان افراد را به خطر بیندازد و لازم است خانواده‌ها از شنا در چنین مناطقی خودداری کنند.

سرپرست هیئت نجات غریق و غواصی رامسر خاطرنشان کرد: همراهی مردم با ناجیان غریق و رعایت توصیه‌های ایمنی، یکی از مهم‌ترین عوامل در کاهش حوادث و جلوگیری از تلفات ناشی از غرق‌شدگی در سواحل است.