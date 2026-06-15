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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۵۸

افتتاح دوازدهمین پایگاه اورژانس ملایر با مشارکت خیرین سلامت

افتتاح دوازدهمین پایگاه اورژانس ملایر با مشارکت خیرین سلامت

همدان- دوازدهمین پایگاه اورژانس شهری ملایر و هفتادویکمین پایگاه اورژانس ۱۱۵ استان همدان با حضور مسئولان استانی و شهرستانی و مشارکت خیرین سلامت به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین افتتاح پایگاه شماره ۵ شهری ملایر عصر دوشنبه با حضور سرپرست مرکز اورژانس ۱۱۵ و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان، فرماندار ویژه ملایر، نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان و جمعی از مسئولان محلی و خیرین سلامت، خانواده مرحوم غلامرضا و امین نبوی برگزار شد.

این پایگاه که عملیات اجرایی آن از سال ۱۴۰۳ آغاز شده بود، در سال ۱۴۰۵ تکمیل و وارد چرخه خدمت‌رسانی شد. ساختمان این مرکز در زمین واگذار شده از سوی شهرداری ملایر و با زیربنای ۱۸۱ متر مربع در یک طبقه احداث شده و برای اجرای این پروژه بیش از ۵ میلیارد تومان اعتبار از محل مشارکت خیرین سلامت و اعتبارات استانی هزینه شده است.

پایگاه شماره ۵ شهری ملایر به صورت شبانه‌روزی آماده ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی به شهروندان بوده و جمعیتی حدود ۴۰ هزار نفر را تحت پوشش قرار می‌دهد. همچنین با راه‌اندازی این مرکز، هفت نیروی انسانی متخصص جذب و به‌کارگیری شدند.

در راستای تجهیز این پایگاه، یک دستگاه آمبولانس «تویوتا هایس» مجهز به امکانات کامل مراقبت‌های ویژه (ICU) با ارزشی افزون بر ۲۰ میلیارد تومان به این مرکز اختصاص یافته است.

بهره‌برداری از این پایگاه نقش مهمی در ارتقای شاخص‌های دسترسی به خدمات فوریت‌های پزشکی در منطقه دارد و موجب کاهش زمان رسیدن بر بالین بیماران و مصدومان، به‌ویژه در محورهای مواصلاتی این حوزه خواهد شد.

با افتتاح این مرکز، تعداد پایگاه‌های اورژانس شهرستان ملایر به ۱۲ پایگاه و مجموع پایگاه‌های اورژانس ۱۱۵ استان همدان به ۷۱ پایگاه افزایش یافت؛ اقدامی که در راستای تقویت زیرساخت‌های خدمات امدادی و درمانی استان ارزیابی می‌شود.

کد مطلب 6861200

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