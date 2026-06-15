پاسخ تامین اجتماعی به اعتراض «حقوقی» بازنشستگان

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۵، برخی بازنشستگان و مستمری بگیران نسبت به نحوه افزایش حقوق خود، گلایه مند و معترض بوده اند. بر همین اساس، سازمان تامین اجتماعی، از این افراد خواسته است که اعتراضات خود را پیگیری کنند.

حالا، سئوال این افراد این است که اگر کسی به افزایش‌ها و محاسبات مستمری خود معترض باشد، چه باید بکند.

سازمان تامین اجتماعی، در پاسخ به این سئوال، گفته است که این قبیل افراد می‌بایست از طریق پورتال مرکز نظارت و ارتباطات مردمی سازمان تامین اجتماعی به نشانی: ۱۴۲۰.tamin.ir، درخواست و اعتراض خود را ثبت و با دریافت کد پیگیری به صورت پیامکی، فرایند رسیدگی را بدون نیاز به مراجعه حضوری به شعب و کارگزاری‌ها دنبال نمایند.

همچنین این مرکز با شماره تلفن ۱۴۲۰ به صورت شبانه‌روزی بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت یا تلفن همراه آماده ارائه راهنمایی، ثبت و پیگیری درخواست مستمری‌بگیران گرامی است.

تمامی مراحل رسیدگی و پاسخ به درخواست، اعتراض یا شکایت به صورت پیامکی به اطلاع فرد معترض رسانده می‌شود.