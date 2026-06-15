مجتبی یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اعلام آمادگی دولت برای کمک به شهرداری ها در راستای رایگان شدن حمل و نقل عمومی و تاثیر این اقدام بر کاهش مصرف سوخت در کشور، گفت: نگاه چندبعدی به مسئله مصرف سوخت و حملونقل شهری، یک ضرورت است. توسعه حملونقل عمومی باید در اولویت سیاست گذاریهای کشور قرار گیرد.
وی در ادامه اظهار کرد: برخی اوقات برای اصلاح یک مؤلفه چندوجهی که در زندگی مردم تأثیرگذار است، تصور میکنیم یک پاسخ یا یک راهحل واحد میتواند مشکل را برطرف کند، در حالی که موضوعاتی مانند مصرف سوخت، حملونقل شهری، آلودگی هوا و ترافیک، نیازمند نگاه بینبخشی و هماهنگی میان دستگاههای مختلف است.
عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه امروز در حوزه مصرف سوخت با افزایش مصرف، آلودگی هوا، تعطیلیهای ناشی از آلودگی، اتلاف منابع ملی، ترافیک سنگین و هدررفت زمان شهروندان مواجه هستیم، تصریح کرد: اگر بخواهیم برای این مشکلات تنها یک عامل را مقصر بدانیم، قطعاً به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید.
رئیس فراکسیون شوراها و مدیریت شهری مجلس با اشاره به نقش خودروهای داخلی در افزایش مصرف سوخت، گفت: بخشی از مصرف بالای سوخت در کشور ناشی از کیفیت پایین خودروهای تولید داخل است؛ خودروهایی که از نظر فناوری ساخت قدیمی بوده و مصرف سوخت بالایی دارند.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه حملونقل عمومی ارزانقیمت یکی از مهمترین ابزارهایی است که میتواند مردم را به استفاده کمتر از خودروهای شخصی و روی آوردن به حملونقل عمومی باکیفیت ترغیب کند، افزود: در همه کشورهای دنیا توسعه حملونقل عمومی از وظایف حاکمیت و دولتها محسوب میشود و این خدمات باید در دسترس، باکیفیت، سریع و ارزان باشد.
وی تاکید کرد: اگر هدف ما کاهش مصرف سوخت، کاهش ترافیک، کاهش آلودگی هوا و همچنین کاهش هزینههای سلامت ناشی از آلودگی است، باید در کنار واردات خودروهای باکیفیت و کممصرف خارجی، توسعه حملونقل عمومی را نیز بهطور جدی دنبال کنیم. یکی از وظایف دولتها، توسعه حمل و نقل عمومی و فراهم کردن بستر بهرهوری مردم از وسایل حمل و نقل عمومی با کیفیت، سریع و ارزان قیمت است.
این نماینده مجلس تاکید کرد: در قانون هوای پاک، قانون حمایت از صنعت خودرو و همچنین در کمیسیونهای تخصصی و فراکسیون مدیریت شهری تلاش شد منابع لازم برای توسعه حملونقل عمومی تأمین شود. دولت باید از شهرداریها به عنوان صف مقدم توسعه حمل و نقل عمومی حمایت کند. بر همین اساس، در بودجه سال ۱۴۰۵ حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان منابع از طریق اوراق مالی برای توسعه حملونقل عمومی پیشبینی شد که بخشی از آن با تعهد ۵۰ درصدی دولت و بخشی دیگر از طریق اوراق در اختیار شهرداریها قرار میگیرد.
وی افزود: این منابع میتواند به توسعه خطوط مترو، خرید اتوبوس، نوسازی ناوگان حملونقل عمومی و نوسازی تاکسیها کمک کند و در نهایت موجب کاهش مصرف سوخت و کاهش هزینههای رفتوآمد شهروندان شود.
یوسفی در خصوص رایگان شدن حملونقل عمومی، بیان کرد: هرچقدر هزینه استفاده از حملونقل عمومی برای مردم کاهش یابد و کیفیت خدمات افزایش پیدا کند، قطعاً مصرف سوخت، ترافیک و آلودگی هوا نیز کاهش خواهد یافت. با این حال، به نظر من رایگان شدن کامل حملونقل عمومی شاید در مقاطع کوتاهمدت قابل اجرا و اقدامی مثبت باشد، اما در بلندمدت بهتر است هزینهها به حداقل ممکن کاهش یابد، نه اینکه به طور کامل حذف شود.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: درآمدهای حاصل از فروش بلیت هرچند ناچیز است، اما میتواند در توسعه و تجهیز ناوگان حملونقل عمومی نقش داشته باشد. اگر تنها حدود ۱۰ درصد هزینه واقعی خدمات از مردم دریافت شود و مابقی را دولت پرداخت کند، این منابع میتواند صرف توسعه خطوط مترو، خرید اتوبوس، نوسازی ناوگان و بهبود معیشت رانندگان تاکسی و اتوبوس شود.
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