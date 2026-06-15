نصب ۸ دستگاه بوژی ترانستینرهای تخلیه‌ و بارگیری در بندر شهید رجایی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عباسنژاد با اشاره به طراحی، ساخت و نصب هشت دستگاه بوژی متعلق به ترانستینرهای سامسونگ اظهار کرد: این اقدام در راستای به روزرسانی، بهینهسازی و تقویت توان و ظرفیت عملیاتی تجهیزات راهبردی ویژه تخلیه، بارگیری و چیدمان کانتینر و همزمان با ایام جنگ تحمیلی رمضان انجام گرفت.
وی افزود: موضوع طراحی، تهیه نقشههای ساخت، مونتاژ و اتمام کار هشت عدد بوژی متعلق به ترانستینرهای قدیمی سامسونگ برای نخستینبار در کشور توسط مهندسان مجرب و توانمند داخلی انجام و تجهیزات ساخته شده پس از طی آزمایشهای لازم به این ادارهکل منتقل شده است.
به گفته مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان؛ درحال حاضر چهار عدد از بوژیهای یادشده بر روی ترانستینر قدیمی سامسونگ شماره هفت درحال نصب است که به محض اتمام و انجام آزمایشهای عملکردی ترانستینر های یادشده چهار بوژی ساخته شده باقی مانده نیز بر روی ترانستینر بعدی نصب خواهد شد.
عباسنژاد ادامه داد: طراحی بوژیهای قدیمی به شکلی بود که به طور مستمر سازه بوژی دچار ترک شده و موجب خارج از سرویس تجهیز میشد.
وی اضافهکرد: بوژیهای تعویض شده قدیمی پس از انجام بررسیهای فنی خطوط جوش، ضخامتسنجی و سایر آزمایشهای غیرمخرب بازسازی و بهینهسازی شده و در صورت مطلوب بودن آزمایشها بر روی سایر ترانستینرهای سامسونگ نصب خواهد شد.
مدیرمنطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی خاطرنشان کرد: روند خودکفایی و توسعه فناوریهای تجهیزات راهبردی بندری به دست مهندسان و متخصصان ایرانی با تلاش شبانهروزی و بهرهگیری از دانش بومی ادامه داشته است.
عباسنژاد اضافه کرد: این اقدامات با هدف کاهش وابستگی به خارج، ارتقای توانمندیهای داخلی و تحقق اهداف کلان صنعتی کشور دنبال میشود و نتایج و دستاوردهای حاصل از آن پس از نهایی شدن و به ثمر رسیدن، به اطلاع مردم ایران اسلامی خواهد رسید.
نظر شما