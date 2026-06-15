به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اعلام خبر پیروزی دیپلماتیک کشورمان در میز مذاکره در برابر آمریکایی‌ها و امضای تفاهم نامه صلح، علی کیهانیان رئیس جبهه حامیان مردم بیانیه ای را صادر کرد که متن آن به شرح زیر است:

بسمه تعالی

مکروا و مکرالله والله خیرالماکرین

تقابل حق و باطل از روز ازل بوده و تاابد هم ادامه خواهد داشت. بر همین اساس شیطنت ظالمانه جریان سلطه به سرکردگی آمریکای جنایتکار و فرزند ناخلفش رژیم منحوس صهیونی نسبت به کشتار و جنایت ، قتل و غارت، در دنیا بخصوص با نظام مقدس جمهوری اسلامی که الم استقلال، آزادی را برافراشته تمامی نخواهد داشت.

جریان سلطه نظام مدیریت حاکم بر دنیا را پس از دوره های برده داری، علمی، مدرنیته براساس پست مدرنیته به پیش میبرند که برگرفته از تفکر شیطانی سلطه بر جهان اندیشمندان علم مدیریت مستقر در پنتاگون با شاه بیت اصول این تفکر یعنی دنیا برای ماست، گسترش داده و با رویکرد تجزیه و مبارزه با مظاهر انسجام و وحدت با راهبرد فضای سایبری و مانیتورینگ مردم دنیا با ابزار جنگ و خون ریزی و جنگهای ترکیبی به منعصه ظهور رسانده است.

تنها نظام سیاسی که در مقابل این تفکر شیطانی در تشکیل دهکده جهانی قد برافراشته نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برگرفته از انقلاب شکوهمند اسلامی با استعانت حضرت حق و با رهبری ولایت فقیه در ظل توجهات حضرت ولی عصر(عج) است که قریب به نیم قرن در مقابل تمام شیطنتهای جریان سلطه ایستاده و روز بروز در حوزه های مختلف علمی بخصوص صنایع دفاعی به رشد و تعالی و توان مقابله با پیشرفته ترین تسلیحات دشمن دست یافته است.

علی الرغم اعمال جنگهای مختلف ترکیبی ایران بزرگ، ملت گرانقدر، حکومت و حاکمیت با وحدت کلمه و انسجام مقتدرانه در مقابل آن ایستاده و هیمنه پوشالی آمریکای، صهیونی را در هم شکسته و تمام آزادیخواهان و آزاد اندیشان دنیا را به وجد آورده است.

هماهنگی میدان، دیپلماسی و خیابان به بار نشست و وعده خداوند محقق شد و نصرت و پیروزی را با پذیرش ذلیلانه تفاهم‌نامه توسط ترامپ و ایادی اش به ارمغان آورد.

بر همین اساس جبهه حامیان مردم ضمن حمایت و احترام به تصمیم مقتدرانه ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی، اعم از کمیسیون امنیت ملی، شورای امنیت ملی، قرارگاه خاتم الانبیاء و نیروهای ارتش و سپاه دوبال اوج دهنده لشکریان اسلام بخصوص رهبر معظم منتخب (مدظله العالی)، هر گونه اقدام تفرقه افکنانه برخی عاملان که دانسته یا ندانسته سعی در بهره برداری و تشویش اذهان برخی مخاطبان خودرا دارند و تلاش در برافروختن آتش فتنه را دارند محکوم نموده و این پیروزی عظیم را به ساحت مقدس امام زمان(عج)، رهبر معظم انقلاب، ملت بزرگ ایران و رزمندگان اسلام تبریک و تهنیت عرض نموده و برای ارواح طیبه حضرت امام(ره)، رهبر حکیم وفرزانه ، سرداران و هموطنان شهیدمان علو درجات را آرزومندیم.

العاقبه للمتقین

علی کیهانیان

رئیس جبهه حامیان مردم