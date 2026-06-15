اهداف آمریکا در ایران محقق نشد/ ضرورت حمایت مردم از مسئولان

محسن پاک آئین در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تفاهم ایران و آمریکا، اظهار داشت: در مرحله اول این تفاهم یک شکست برای آمریکا بود چرا که آنها با اهداف دیگری وارد جنگ با ایران شده و به دنبال تسلیم کامل ایران بود.

وی با بیان اینکه آمریکا بدنبال تحقق اهداف خود در حوزه هسته ای در ایران بود اما اینگونه نشد، ادامه داد: نه تنها امریکا به اهداف مدنظر خود نرسید بلکه راهبرد جدیدی برای ایران خلق شد که آن تنگه هرمز بود.

کارشناس مسائل بین الملل گفت: از این به بعد قطعا شرایط دیگری در مورد تنگه هرمز ایجاد خواهد شد و مالکیت ایران و عمان بر تنگه هرمز حاکم خواهد بود و ما میتوانیم بر اساس معیارهای خودمان به کشورها اجازه تردد دهیم.

وی عنوان کرد: ما موفق شدیم مسئله آتش بس و توقف جنگ را به محور مقاومت هم تعمیم دهیم و رژیم صهیونیستی پذیرفته که حمله ای به لبنان نداشته باشد.

پاک آئین بیان کرد: اتخاذ این تصمیم با نظر شورای عالی امنیت ملی بود و مذاکره کنندگان آنرا به نتیجه رساندند لذا حتما در این شرایط لازم است که مردم حمایت خودشان از مسئولان نظام و نیروهای سیاسی و نیروهای مسلح ادامه دهند و اجازه ایجاد شکاف را ندهند.

سفیر سابق ایران در آذربایجان عنوان کرد: نکته دیگر اینکه باید بدانیم که ما با دشمن وارد توافق شدیم و این دشمن هرگز قابل اعتماد نیست؛ دست ها باید روی ماشه باشد که البته به همین گونه نیز است.

کارشناس مسائل بین الملل با بیان اینکه ما قطعا در کمال بی اعتمادی مراحل بعدی این توافق را دنبال می کنیم، گفت: در بازه زمانی 60 روزه وارد مباحث هسته ای و لغو تحریم ها می شویم که بسیار دوره دشواری خواهد بود و مذاکره کنندگان مسیر دشواری را پیش رو خواهند داشت چرا که هم باید از حق جمهوری اسلامی ایران برای استفاده صلح امیز هسته دفاع و تثبیت کنند و هم بدنبال لغو تحریم های ظالمانه علیه ایران باشند.

وی ادامه داد: همچنین مذاکره کنندگان در جریان این مذاکرات به بحث دریافت غرامت و اموال مسدود شده نیز خواهند پرداخت که مسیر دشواری خواهد بود.

پاک آئین خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح نیز حتما با اقتدار در میدان شرایطی را ایجاد می کنند که دست و توان مذاکره کنندگان در چانه زنی باز باشد و انشااله از این مرحله هم بتوانیم با موفق عبور کنیم و در کنار پیروزی نظامی که تاکنون محقق شده به یک پیروزی سیاسی نیز دست یابیم.