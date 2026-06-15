به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس جمهور در نشست با اعضا مجمع کارآفرینان ایران، اظهارکرد: این تفکر که سرمایه‌گذار و کارخانه‌دار ارزش دارد را باید در جامعه رواج دهیم و باکی از این امر نداشته باشیم.

وی با بیان اینکه عامل اصلی رانت، فساد و بروکراسی، تحریم است، توضیح داد: بی‌مناسبت نیست امروز یادی از رزمندگان گذشته و فعلی کنیم که پای لانچرها دفاع می‌کنند و ما مدیون آنها هستیم. یکی از بستگان من رزمنده‌ای بود که در عملیات مهران شهید شد. در دفتر خاطراتش شعری نوشته بود که «عاشق که شدی تیر به سر باید خورد، زهری که رسد همچو شکر باید خورد، در راه وصال دوست دریا دریا، خون جگر باید خورد» و تیر به سر او خورده بود. الان تیر را رزمندگان ما خوردند و خون جگر را ما، آقای دکتر پزشکیان و آقای دکتر قالیباف باید بخورند.

قائم پناه ضمن بزرگداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحیملی ۱۲روزه و ۴۰روزه، یادآور شد: در مقابل ابرقدرت‌ها ایستادگی کردیم. وابسته به کسی نیستیم، بسیاری از ایرانیان در ایام جنگ به ایران بازگشتند. این افتخار ما است که مردم خودمان به ایران بازگردند. همه ایرانیان در این حماسه نقش داشتند و باید این همبستگی را حفظ کنیم. ما از نظر نظامی به جایی رسیدیم که با آمریکا می‌جنگیم و گفت‌وگو از منظر برابر می‌کنیم.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به کارآفرینان حاضر در جمع تصریح کرد: کشور امروز نیازمند گفت‌وگوی صریح و بی‌تعارف میان دولت و بخش مولد اقتصاد است. در شرایطی زندگی می‌کنیم که محدودیت‌های اقتصادی و تحریم‌ها و ناترازی‌ها و نگرانی‌های اجتماعی بر دوش فعالین اقتصادی سنگینی می‌کند. در این شرایط کارآفرینی فقط یک فعالیت اقتصادی نیست بلکه نوعی ایستادن پای ایران است. کارآفرینان برای ساختن آینده هزینه می‌کنند، منتظر نمی‌مانند تا شرایط کامل شود بلکه در دل عدم قطعیت تصمیم می‌گیرد.

تولید ثروت در یک جامعه امر مذمومی نیست

وی با بیان اینکه کارآفرینان ثروت ملی تولید می‌کنند، گفت: باید با صدای بلند بگوییم که تولید ثروت در یک جامعه امر مذمومی نیست. دولت باید دستش را از تولید کوتاه کند. این امر نیازمند نگاه فکری است و باید افکار عمومی در دولت و آحاد جامعه اصلاح شود. باید باور کنیم که دولت نباید در تولید دخالت کند. در بخشی از فرهنگ اداری و سیاسی و عمومی ما نوعی بدگمانی تاریخی نسبت به سرمایه‌گذار باقی مانده است، گویی هر کسی سرمایه‌دار است پیشاپیش در موضع اتهام قرار دارد که این نگاه برای ایران امروز سازنده نیست.

قائم‌پناه با اشاره به اهمیت فعالیت کارآفرینان و سرمایه داران در ایام جنگ تحمیلی سوم، خاطرنشان کرد: سرمایه‌دار با فقر مبارزه می‌کند لذا ارزشمند است. ما سر تکریم در مقابل شما فرود می‌آوریم. افکار عمومی باید این امر را بپذیرد. کشوری که می‌خودهد رشد کند نمی‌تواند به کارآفرینان و سرمایه‌داران خود با تردید نگاه کند. دولت باید بین سرمایه‌گذار و کسی که از خلا تصمیم‌گیری سود برده است مرز روشن قراردهد. بسیاری از سرمایه‌گذاران در روزهای دشوار، بی‌هیاهو مسئولانه عمل کرده و تولید را حفظ کردند و در تامین نیاز مردم همراهی کردند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور اظهارکرد: این سرمایه اجتماعی را باید قدر دانست. اگر ما از مردم انتظار ایستادگی داریم، باید از کسانی که بار تولید و اشتغال را بر دوش می‌کشند حمایت واقعی کنیم. دولت باید بپذیرد همه ظرفیت توسعه در درون دستگاه دولتی نیست. دولت باید ناظر عادل و نه رقیب بخش خصوصی و مانع آن باشد. دولت مسئول حمایت، ایجاد زیرساخت، صیانت از رقابت سالم و پاسداری از منافع عمومی است. توسعه بدون کارآفرینی و سرمایه‌گذاری ممکن نیست. سود پایدار نیز بدون رعایت حقوق نیروی کار و بدون شفافیت دوام ندارد. به پیمان تازه میان بخش خصوصی و دولت نیاز داریم. بخش خصوصی باید احساس کند صدایش در فرآیند تصمیم‌گیری شنیده می‌شود.

وی خطاب به کارآفرینان حاضر در جمع اظهار کرد: دغدغه‌هایی که شما بیان کردید همان روایت ایستادگی در میدان است. صبری که شما می‌کنید افشردن جان است. وظیفه ما پیگیری بین دستگاهی و گشودن گره‌ها است. بسیاری از مشکلات فعالین اقتصادی مشکل یک وزارتخانه نیست بلکه مساله از چند مقرره یا برداشت متفاوت ناشی می‌شود.

قائم‌پناه با بیان اینکه فعال اقتصادی بیش از وعده به پیگیری نیاز دارد. گفت: نگاه ویژه رئیس‌جمهور پزشکیان بر شنیدن و اصلاح و گفت‌وگو و استفاده از ظرفیت مردم است. توسعه زمانی رخ می‌دهد که اعتماد شکل گیرد و مردم و سرمایه‌گذاران احساس کنند نقش دارند. امروز ایران به ثروت آفرینی سالم و بنگاه‌های بزرگ، متوسط و کوچ نیاز دارد.

وی با بیان اینکه به جوانانی نیاز داریم که باور کنند می‌توانیم در این کشور رشد کنیم، تصریح کرد: این امید با اصلاح حکمرانی، مبارزه با فساد، کاهش تبعیض و قابل پیش‌بینی‌کردن محیط کسب و کار ایجاد می‌شود. سرمایه‌گذاران و کارآفرینان کشور بخشی از سرمایه ملی ایران عزیز هستند. سرمایه‌دار سالم و وطن‌پرست را باید تکریم کنیم و از او با احترام یاد کنیم. کسی که ور روزهای سخت کنار کشور می‌ماند شایسته احترام است. امیدوارم این جلسه آغازی برای گفت‌وگوی موثر میان دولت و کارآفرینان باشد که نتیجه آن در حل مسائل دیده شود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور تاکید کرد: آینده ایران را با کار، عقلانیت، سرمایه‌گذاری، تولید و مشارکت همه نیروهای توانمند کشور می‌توان ساخت. باور دارم ایران با همت همه مردم روزهای روشن و آینده درخشان خواهد داشت. رزمندگان و تیم دیپلمات ما کاری کردند که آمریکا امروز حاضر است با ما همکاری کند تا ما امنیت آنها را در منطقه حفظ کنیم. برای رزمندگان دعای پیروزی و سلامتی و برای کارآفرینان پشتکار و صبوری آرزو مندیم.





