به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیس جمهور در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی و در پی اعلام خبر پیروزی دیپلماتیک کشورمان در میز مذاکرات با آمریکایی ها، اظهار کرد: عزت امروز ایران و پیروزی بزرگ و درخشانی که در عرصه بینالمللی بهدستآمده است به برکت خون پاک قائد شهید، رشادت رزمندگان اسلام، حضور حماسی مردم انقلابی، سختکوشی دولتمردان و مجاهدت مردان صحنه دیپلماسی بوده است.
وی افزود: قدر این همبستگی و وحدت را باید دانست که رمز نصر و ظفرهای پیش روست.
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