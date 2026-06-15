  1. سیاست
  2. دولت
۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۰

طباطبایی: پیروزی درخشانی که به‌دست‌آمده به برکت خون قائد شهید است

طباطبایی: پیروزی درخشانی که به‌دست‌آمده به برکت خون قائد شهید است

معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهور گفت: عزت امروز ایران و پیروزی بزرگ و درخشانی که در عرصه بین‌المللی به‌دست‌آمده است به برکت خون پاک قائد شهید است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهور در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی و در پی اعلام خبر پیروزی دیپلماتیک کشورمان در میز مذاکرات با آمریکایی ها، اظهار کرد: عزت امروز ایران و پیروزی بزرگ و درخشانی که در عرصه بین‌المللی به‌دست‌آمده است به برکت خون پاک قائد شهید، رشادت رزمندگان اسلام، حضور حماسی مردم انقلابی، سختکوشی دولتمردان و مجاهدت مردان صحنه دیپلماسی بوده است.

وی افزود: قدر این همبستگی و وحدت را باید دانست که رمز نصر و ظفرهای پیش روست.

کد مطلب 6860656
رامین عبداله شاهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها