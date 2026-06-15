به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع مرتضی نعمت‌الهی هنرمند فقید مجسمه‌ساز که روز جمعه ۲۲ خرداد درگذشت، امروز دوشنبه ۲۵ خرداد از مقابل هنرستان هنرهای زیبای اصفهان در میان هنرمندان و دوستان و خانواده وی، برگزار شد.

سپس، پیکر این هنرمند به سوی باغ رضوان و در قطعه هنرمندان این آرامگاه به خاک سپرده شد.

مراسم ختم مرتضی نعمت‌الهی روز سه‌شنبه ۲۶ خرداد ساعت ۹ تا ۱۱:۳۰ در خیریه ابن‌الحسن در شهر اصفهان برگزار می‌شود.

مرتضی نعمت‌الهی از سال ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۵ در هنرستان هنرهای زیبای اصفهان آموزش دید و دوره لیسانس مجسمه‌سازی را سال ۱۳۴۹ در دانشکده هنرهای زیبای تهران گذراند. وی چند سال در فرانسه به تحصیل پرداخت و در سال ۱۳۷۰ به زادگاهش، اصفهان بازگشت. نعمت الهی اولین بار نقاشی‌هایش را در تالار نقش به نمایش گذاشت (۱۳۵۴). مجسمه‌های وی در نمایشگاه‌ها و دوسالانه‌های مجسمه‌سازی به نمایش درآمده است. او مجسمه‌های شهری متعددی ساخته که تندیس‌های شیخ بهایی، فردوسی، علی‌اکبر معمار و طیران از جمله‌ آنها هستند. مجسمه «طیران» که در سال ۱۳۷۲ در اصفهان نصب شد، به عنوان نخستین مجسمه آبستره در فضای عمومی ایران شناخته می‌شود؛ اثری که به باور بسیاری از صاحب‌نظران، نقطه عطفی در گذار هنر شهری ایران از سبک فیگوراتیو به سوی بیان انتزاعی بود.

مرتضی نعمت‌الهی، به نوعی از پیشگامان رویکرد روشمند در مجسمه‌سازی معاصر ایران است، هنرمندی که کوشید تجربه زیسته، مطالعات نظری و دغدغه‌های شهری را در قالب زبان حجم و فرم به بیان درآورد.