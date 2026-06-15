به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، تلویزیون اینترنتی «لنز» ایرانسل، از این پس با هویت تخصصی جدید «iSport» ، با تمرکز بر پخش زنده مسابقات، رویدادهای ورزشی، اخبار و ارائه تجربهای لحظهای از دنیای ورزش، فعالیت خود را ادامه میدهد.
«آیاسپورت»، سرویس تخصصی ورزشی پلتفرم «پلان» است. پلان، امکان دسترسی کاربران به انواع محتوای دیجیتالی مانند فیلم و سریالهای ایرانی و خارجی را فراهم میکند. «آیاسپورت»، با هدف ایجاد تجربهای متمرکز، سریع و بهروز برای علاقهمندان ورزش طراحی شده و در فاز نخست، پوشش مسابقات فوتبال، پوشش همزمان رویدادهای مهم ورزشی، خلاصه بازیها، اخبار ورزشی و بخش پیشبینی مسابقات را ارائه میدهد.
این پلتفرم، تلاش میکند کاربران را فراتر از دنبال کردن نتایج مسابقات، به متن رویدادهای ورزشی نزدیک کند. «آیاسپورت» بستری را فراهم کرده است تا علاقهمندان ورزش بتوانند لحظهبهلحظه در جریان مهمترین اتفاقات ورزشی قرار گیرند و تجربهای متفاوت از دنبال کردن رقابتهای ورزشی داشته باشند.
«iSport»، با تمرکز تخصصی بر ورزش به خصوص فوتبال و رویدادهای بزرگ بینالمللی، فعالیت خود را آغاز کرده است و در ادامه، پوشش سایر رشتههای ورزشی و قابلیتهای تعاملی بیشتری نیز به آن افزوده میشود.
این تغییر، بخشی از مسیر تحول تجربه ورزشی «لنز» به شمار میرود. مسیری که با توجه به تغییر رفتار کاربران و افزایش اهمیت تجربه همزمان، زنده و لحظهای ورزش شکل گرفته است.
کمپین معرفی «آیاسپورت»، همزمان با روزهای برگزاری جامجهانی فوتبال ۲۰۲۶ آغاز شده و کاربران بهتدریج با هویت، امکانات و فضای جدید این پلتفرم آشنا میشوند. در طراحی هویت جدید، «iSport» بهعنوان نمادی از ورود انرژی و تجربهای تازه به میدان انتخاب شده است.
علاقهمندان میتوانند برای آشنایی بیشتر استفاده از امکانات این پلتفرم، به وبسایت « iSport»، مراجعه کرده یا اپلیکیشن آن را از « کافهبازار» یا « مایکت» دریافت کنند.
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