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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۲۹

کشف محموله ۲۶ هزار لیتر سوخت قاچاق در میناب

کشف محموله ۲۶ هزار لیتر سوخت قاچاق در میناب

میناب - فرمانده انتظامی میناب از توقیف یک دستگاه کامیون تانکر حمل سوخت و کشف ۲۶ هزار لیتر گازوئیل قاچاق به ارزش ۱۲ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد رستمی، در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های عملیاتی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به‌منظور صیانت از سرمایه‌های ملی، مأموران مستقر در ایست و بازرسی شهید چغازردی حین کنترل خودروهای عبوری در محور مواصلاتی، به یک دستگاه کامیون تانکر حمل سوخت مشکوک شدند و دستور توقف آن را صادر کردند.

وی افزود: مأموران پس از متوقف کردن خودرو و در بازرسی دقیق از تانکر مذکور، مقدار ۲۶ هزار لیتر گازوئیل قاچاق و فاقد مجوز قانونی را کشف و ضبط کردند.

این مسئول انتظامی با بیان اینکه ارزش محموله کشف‌شده برابر نظر کارشناسان مربوطه ۱۲ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و راننده خودرو پس از تکمیل تحقیقات اولیه جهت سیر مراحل قانونی و صدور حکم مقتضی به مرجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 6860762

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