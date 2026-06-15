به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی حیدری صبح دوشنبه در چهارصد و بیست و یکمین جلسه شورای اسلامی شهرکرد با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به مسائل معیشتی شهروندان، اظهار کرد: در شرایط کنونی که بسیاری از خانوادهها با مشکلات اقتصادی و افزایش هزینههای زندگی مواجه هستند، لازم است تمامی دستگاههای اجرایی و نهادهای مسئول با برنامهریزی دقیق و استفاده از ظرفیتهای موجود، برای کاهش دغدغههای معیشتی مردم تلاش کنند.
وی افزود: حمایت از اقشار کمبرخوردار و خانوادههای نیازمند باید به عنوان یکی از اولویتهای اصلی دستگاههای اجرایی مورد توجه قرار گیرد و تصمیمگیریها در حوزههای مختلف با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه انجام شود.
عضو شورای اسلامی شهرکرد با اشاره به نقش مهم دستگاههای اجرایی در رفع مشکلات مردم خاطرنشان کرد: حل مسائل معیشتی تنها بر عهده یک مجموعه نیست و نیازمند همکاری، هماهنگی و همافزایی میان تمامی دستگاهها، نهادهای خدماترسان و مجموعه مدیریت شهری است. هر دستگاهی باید در چارچوب وظایف قانونی خود برای بهبود کیفیت زندگی شهروندان و حمایت از اقشار آسیبپذیر اقدام کند.
حیدری ادامه داد: تقویت تعامل میان دستگاههای اجرایی و مدیریت شهری میتواند زمینهساز اجرای بهتر برنامههای حمایتی، تسریع در ارائه خدمات و افزایش رضایتمندی شهروندان شود. بدون شک هرچه این همکاریها گستردهتر و هدفمندتر باشد، بسیاری از مشکلات و مطالبات مردم با سرعت بیشتری پیگیری و برطرف خواهد شد.
عضو شورای اسلامی شهرکرد در پایان ضمن قدردانی از تلاشهای مجموعه مدیریت شهری در خدمترسانی به شهروندان اظهار کرد: خوشبختانه رویکرد مدیریت شهری در بسیاری از برنامهها بر پایه تأمین منافع عمومی و پاسخگویی به مطالبات مردم است و امید میرود با همکاری بیشتر دستگاههای اجرایی، زمینه بهبود شرایط زندگی و افزایش رفاه شهروندان بیش از پیش فراهم شود.
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