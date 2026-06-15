به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی ظهر دوشنبه در همایش بزرگ روحانیون و مسئولان میثاق عاشورایی بعثت امت و تبلور خدمت استان با اشاره به جایگاه تبلیغ دین در آموزه‌های اسلامی اظهار کرد: مسئولیت تبلیغ و رساندن پیام الهی، سنتی الهی و میراث همه پیامبران است و کسانی که در این مسیر گام برمی‌دارند باید با شناخت عمیق از معارف دینی و درک صحیح از نیازهای جامعه، این رسالت سنگین را به انجام برسانند.

وی افزود: نخستین وظیفه مبلغان و عالمان دینی، فهم دقیق و عمیق پیام الهی است؛ چرا که انتقال درست معارف دینی بدون شناخت صحیح از محتوا و حقیقت آموزه‌های الهی امکان‌پذیر نیست.

نماینده ولی‌فقیه در گلستان ادامه داد: روحانیون و مبلغان باید با مطالعه، تحقیق و آگاهی از مسائل روز، معارف اسلامی را با زبانی روشن، قابل فهم و متناسب با نیازهای مخاطبان برای مردم تبیین کنند؛ همان روشی که پیامبران الهی و در رأس آنان پیامبر اکرم(ص) در هدایت جامعه به کار گرفتند.

نورمفیدی با اشاره به فرارسیدن ماه محرم و ضرورت بازخوانی پیام‌های نهضت عاشورا گفت: امام حسین(ع) یکی از بزرگ‌ترین مبلغان و مروجان دین الهی بود که با جان، خانواده و همه هستی خود پیام خدا را به بشریت رساند و راه هدایت را برای همیشه تاریخ روشن کرد.

وی با بیان اینکه همه شهیدان تاریخ اسلام به نوعی ادامه‌دهنده راه عاشورا هستند، اظهار کرد: هرچند در طول تاریخ جنگ‌ها و حوادث بزرگی رخ داده است، اما همه نگاه‌ها و الهام‌ها در نهایت به واقعه کربلا و نهضت حسینی بازمی‌گردد.

نماینده ولی‌فقیه در گلستان راز ماندگاری عاشورا را اخلاص کم‌نظیر یاران امام حسین(ع) دانست و افزود: در بسیاری از رخدادهای تاریخی ممکن است انگیزه‌های مختلف در کنار اهداف الهی وجود داشته باشد، اما در کربلا یاران امام حسین(ع) تنها برای رضای خدا و دفاع از حق در میدان حضور یافتند و هیچ انگیزه دنیوی در حرکت آنان دیده نمی‌شد.

وی خاطرنشان کرد: امام حسین(ع) حتی در شب عاشورا یاران خود را آزاد گذاشت تا اگر کسی به هر دلیل قصد ماندن ندارد، میدان را ترک کند، اما یاران آن حضرت با آگاهی و اخلاص کامل در کنار امام خود ایستادند و وفاداری‌شان را به نمایش گذاشتند.

نورمفیدی با اشاره به نمونه‌هایی از ایثار و وفاداری یاران سیدالشهدا(ع) گفت: در مکتب عاشورا جایگاه انسان‌ها به تقوا، ایمان و اخلاص آنان بستگی دارد و امام حسین(ع) با رفتار و سیره خود نشان داد که معیار ارزشمندی انسان‌ها، میزان نزدیکی آنان به خداوند و حقیقت است.

وی از روحانیون و مبلغان خواست با الگوگیری از مکتب عاشورا، پیام‌های اصیل نهضت حسینی را برای نسل جوان و جامعه تبیین کنند و با بهره‌گیری از ظرفیت ماه محرم، در مسیر تقویت ایمان، بصیرت و معنویت مردم گام بردارند.

نماینده ولی‌فقیه در گلستان، در ادامه سخنان خود با اشاره به ابعاد عمیق نهضت عاشورا اظهار کرد: در تاریخ اسلام کمتر واقعه‌ای را می‌توان یافت که همانند کربلا، همه حقایق دینی و انسانی را در خود تجلی داده باشد.

وی افزود: عاشورا تنها یک حادثه تاریخی نیست، بلکه صحنه تجلی کامل توحید، ایمان و بندگی خداوند است؛ جایی که امام حسین(ع) در اوج سختی‌ها حتی لحظه‌ای دچار تزلزل و اضطراب نشد و با تکیه بر خداوند، حقیقت توکل و توحید را به نمایش گذاشت.

نماینده ولی‌فقیه در گلستان ادامه داد: در واقعه کربلا، حتی در برابر دشمنانی که راه آب را بر یاران امام بسته بودند، جلوه‌هایی از اخلاق و انسانیت به نمایش گذاشته شد؛ به گونه‌ای که در برخی صحنه‌ها، رفتار کریمانه و انسانی امام حسین(ع) و یارانش حتی دشمنان را نیز تحت تأثیر قرار داد.

نورمفیدی با تأکید بر اینکه عاشورا مجموعه‌ای از همه فضایل انسانی است، اظهار کرد: این واقعه عظیم از توحید و ایمان گرفته تا اخلاق، ایثار و فداکاری را در بالاترین سطح خود به نمایش گذاشته است و به همین دلیل در تاریخ ماندگار شده است.

وی با بیان اینکه پیام عاشورا محدود به یک زمان و مکان نیست، گفت: امروز بشریت، به‌ویژه جوامع غربی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند شناخت حقیقت انسانیت و عدالت است و مکتب امام حسین(ع) می‌تواند پاسخگوی این نیاز باشد.

نماینده ولی‌فقیه در گلستان افزود: وظیفه مبلغان دینی این است که با زبان روز و در قالب فرهنگی قابل فهم برای جهان، حقیقت قیام عاشورا و شخصیت امام حسین(ع) را تبیین کنند؛ چرا که این پیام، پیام جهانی عدالت، آزادگی و معنویت است.

وی ادامه داد: امروز جهان در شرایطی حساس قرار دارد و جامعه بشری میان حق و باطل، عزت و ذلت در حال انتخاب است و در چنین شرایطی، پیام عاشورا می‌تواند مسیر درست را به انسان‌ها نشان دهد.

نورمفیدی با تأکید بر لزوم بهره‌گیری از فرصت‌های معنوی، به‌ویژه ماه محرم، اظهار کرد: باید با دعا، اخلاص و عمل صالح در مسیر رضایت الهی گام برداشت و از این ایام برای تقویت ایمان، بصیرت و وحدت جامعه اسلامی بهره گرفت.