محسنی: بیش از ۶ هزار آموزشگاه مهارتی در استان تهران فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر محسنی، در نخستین جلسه کارگروه مهارت شهرستان ملارد با اشاره به برنامه‌های توسعه آموزش‌های مهارتی در استان تهران اظهار داشت: مهارت‌آموزی یکی از مهم‌ترین الزامات توسعه اقتصادی و افزایش بهره‌وری نیروی انسانی است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان تهران افزود: هدف از اجرای برنامه‌های مهارت‌آموزی، تبدیل نیروی کار ساده به نیروی کار ماهر و توانمند است تا زمینه اشتغال پایدار و رونق تولید فراهم شود.

وی با بیان اینکه هر فرد برای موفقیت در زندگی و ورود به بازار کار نیازمند مجموعه‌ای از مهارت‌ها است، تصریح کرد: تقویت مهارت‌های فردی و شغلی باید در اولویت برنامه‌های آموزشی قرار گیرد.

محسنی با اشاره به تحولات بازار کار و ضرورت انطباق با شرایط جدید گفت: مهارت‌آموزی امروز بیش از گذشته اهمیت یافته و بی‌توجهی به آن می‌تواند بر شیوه زندگی و فرصت‌های اشتغال افراد تأثیرگذار باشد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان تهران در ادامه از اجرای طرح «همنوا» در استان خبر داد و اظهار داشت: این طرح با هدف استفاده مشترک از ظرفیت‌های آموزشی آموزش و پرورش و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای برای توسعه مهارت‌آموزی دانش‌آموزان در حال اجرا است.

وی طرح «کار و فن» با عنوان «از خانه تا بازار» را از دیگر برنامه‌های این اداره‌کل برشمرد و افزود: این طرح با هدف توسعه مشاغل خانگی، ایجاد اشتغال و تسهیل ورود مهارت‌آموختگان به بازار کار اجرا می‌شود.

محسنی همچنین به اجرای پویش «ایران ماهر» اشاره کرد و گفت: در قالب این پویش از ظرفیت کارآموزان و مهارت‌آموختگان برای مشارکت در بازسازی منازل آسیب‌دیده و کمک به خانواده‌های نیازمند استفاده خواهد شد.

وی با اشاره به ظرفیت گسترده آموزش‌های مهارتی در استان تهران خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از ۶ هزار مجوز آموزشگاه در استان صادر شده که این ظرفیت می‌تواند نقش مؤثری در تربیت نیروی انسانی متخصص و تأمین نیازهای بازار کار ایفا کند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان تهران در پایان بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی، مراکز آموزشی و بخش خصوصی برای توسعه فرهنگ مهارت‌آموزی تأکید کرد.