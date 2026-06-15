به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری ظهر دوشنبه در جلسه کمیسیون کارگری این شهرستان با تأکید بر ضرورت حفظ اشتغال و حمایت از جامعه کارگری، اظهار کرد: پایداری واحدهای تولیدی نیازمند نوسازی، توسعه بازار، مدیریت کارآمد و برنامه‌ریزی دقیق است و حمایت از کارگران زمانی محقق می‌شود که بنگاه‌های اقتصادی توان ادامه فعالیت و رقابت در بازار را داشته باشند.

وی با اشاره به تجربه موفق احیای برخی برندهای قدیمی کشور، افزود: واحدهای تولیدی برای تداوم فعالیت و حفظ فرصت‌های شغلی باید خود را با نیازهای روز بازار هماهنگ کنند و از ظرفیت‌های موجود برای نوسازی و ارتقای توان رقابتی بهره بگیرند.

فرماندار رشت با تأکید بر اینکه حفظ اشتغال موجود باید در اولویت همه دستگاه‌ها و مدیران قرار گیرد، خاطرنشان کرد: حمایت از کارگران تنها به پرداخت حقوق و مزایا محدود نمی‌شود، بلکه ایجاد شرایط پایدار برای ادامه فعالیت واحدهای تولیدی و جلوگیری از بروز بحران‌های کارگری نیز بخشی از این مسئولیت است.

میرغضنفری بر ضرورت توسعه بازار و تقویت ارتباط واحدهای تولیدی با سازمان‌ها، مراکز خدماتی و بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: تولید زمانی پایدار خواهد بود که برای فروش محصولات و جذب بازارهای جدید برنامه مشخصی وجود داشته باشد.

وی در پایان تصریح کرد: با تقسیم کار مشخص میان دستگاه‌های اجرایی، تعیین زمان‌بندی برای اقدامات و استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی، می‌توان ضمن حمایت از تولید، از اشتغال موجود صیانت کرد و دغدغه‌های جامعه کارگری را کاهش داد.