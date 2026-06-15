به گزارش خبرنگار مهر، بهرام فغانی ظهر دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار داشت: به محض اعلام حادثه آتشسوزی در مرکز دفن پسماند قدیمی شهر ساری که در حریم پناهگاه حیات وحش سمسکنده قرار دارد، تیمهای عملیاتی و محیطبانان بلافاصله در محل حاضر شدند.
وی افزود: عملیات اطفای حریق با مشارکت نیروهای یگان حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی، جوامع محلی، دستگاههای امدادی و هماهنگی فرمانداری ساری انجام شد و خوشبختانه شعلههای آتش در مدت کوتاهی مهار گردید.
رئیس اداره محیط زیست ساری تصریح کرد: با اقدام سریع و هماهنگی میان دستگاههای مسئول، از گسترش آتش به نواحی اطراف و سایر زیستگاههای حساس منطقه جلوگیری به عمل آمد.
فغانی ادامه داد: پس از مهار حریق، عملیات لکهگیری و پایش میدانی توسط تیمهای حفاظتی انجام شد و اکنون وضعیت منطقه تحت کنترل کامل است.
وی در پایان با اشاره به افزایش خطر آتشسوزی در فصول گرم سال، تأکید کرد: پایش مستمر مناطق آسیبپذیر در دستور کار قرار دارد. از شهروندان خواست میشود در صورت مشاهده هرگونه حریق یا شرایط خطرناک، مراتب را سریعاً از طریق شمارههای ۱۵۴۰ و ۱۵۰۴ یا محیطبانیها و ادارات حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی شهرستانها اطلاع دهند.
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