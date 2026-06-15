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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۲

مهار آتش‌سوزی در مرکز دفن زباله ساری

مهار آتش‌سوزی در مرکز دفن زباله ساری

ساری- رئیس اداره حفاظت محیط زیست ساری از اطفای حریق در مرکز سنواتی دفن پسماند این شهرستان واقع در محدوده پناهگاه حیات وحش سمسکنده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام فغانی ظهر دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار داشت: به محض اعلام حادثه آتش‌سوزی در مرکز دفن پسماند قدیمی شهر ساری که در حریم پناهگاه حیات وحش سمسکنده قرار دارد، تیم‌های عملیاتی و محیط‌بانان بلافاصله در محل حاضر شدند.

وی افزود: عملیات اطفای حریق با مشارکت نیروهای یگان حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی، جوامع محلی، دستگاه‌های امدادی و هماهنگی فرمانداری ساری انجام شد و خوشبختانه شعله‌های آتش در مدت کوتاهی مهار گردید.

رئیس اداره محیط زیست ساری تصریح کرد: با اقدام سریع و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، از گسترش آتش به نواحی اطراف و سایر زیست‌گاه‌های حساس منطقه جلوگیری به عمل آمد.

فغانی ادامه داد: پس از مهار حریق، عملیات لکه‌گیری و پایش میدانی توسط تیم‌های حفاظتی انجام شد و اکنون وضعیت منطقه تحت کنترل کامل است.

وی در پایان با اشاره به افزایش خطر آتش‌سوزی در فصول گرم سال، تأکید کرد: پایش مستمر مناطق آسیب‌پذیر در دستور کار قرار دارد. از شهروندان خواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه حریق یا شرایط خطرناک، مراتب را سریعاً از طریق شماره‌های ۱۵۴۰ و ۱۵۰۴ یا محیط‌بانی‌ها و ادارات حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی شهرستان‌ها اطلاع دهند.

کد مطلب 6860902

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