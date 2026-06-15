به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت پالایش نفت اصفهان، حجتالله تقوایی با اشاره به رشد قابل توجه فعالیتهای ساخت داخل در پالایشگاه اصفهان طی سال گذشته، افزود: در این مدت، ۶۱۹ قلم کالای جدید با تولید ۲۵۰ هزار قطعه و به ارزش ۲۰۰ میلیارد تومان در داخل کشور ساخته و تأمین شده است که حدود ۳۵ درصد آنها، ساخت بار اول بودهاند.
وی با اشاره به اختلاف قیمت میان خرید خارجی و ساخت داخل این کالاها، افزود: داخلیسازی این تجهیزات حدود ۱.۴ همت صرفهجویی و سودآوری برای شرکت پالایش نفت اصفهان به همراه داشته است. این روند نشاندهنده تقویت توان داخلیسازی، کاهش وابستگی به تأمینکنندگان خارجی و افزایش تابآوری زنجیره تأمین تجهیزات در صنعت پالایش نفت است.
رئیس بررسی منابع و پشتیبانی ساخت داخل شرکت پالایش نفت اصفهان با اشاره به مقایسه عملکرد این حوزه در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳، گفت: ۱۱۹ قلم کالای جدید، به ارزش ۷۵ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به سبد ساخت داخل افزوده شده است که حدود ۵۰ درصد آنها نیز ساخت بار اول بوده است.
تقوایی در پایان تأکید کرد: تداوم حمایت از سازندگان داخلی و توسعه همکاری با شرکتهای دانشبنیان میتواند مسیر خودکفایی صنعتی و افزایش بهرهوری در صنعت پالایش کشور را بیش از پیش تقویت کند.
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