ذاکریان: ۷۳ درصد اعتبارات خراسان جنوبی جذب شد

به گزارش خبرنگار مهر ، مرتضی ذاکریان پیش از ظهر دوشنبه در نشست تخصصی ذی‌حسابان و مدیران مالی دستگاه‌های اجرایی خراسان جنوبی با اشاره به تأکید استاندار بر جذب حداکثری و بهینه اعتبارات اظهار کرد: با توجه به اهمیت موضوع جذب منابع مالی، این نشست با هدف هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی، ذی‌حسابان و مدیران مالی استان برگزار شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به مکاتبات اخیر وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره حفظ انضباط مالی دولت گفت: برداشت از حساب دستگاه‌های اجرایی توسط برخی دستگاه‌ها و نهادهای دارای مجوز قانونی، در برخی موارد موجب ایجاد مشکلاتی در ثبت و انعکاس صحیح صورت‌های مالی می‌شود که برای ساماندهی این موضوع، مکاتبات مهمی از سوی وزارتخانه انجام شده است.

وی افزود: در همین راستا و با همکاری دستگاه قضایی استان، بخشنامه‌ها و مکاتبات مربوطه به حوزه‌های قضایی نیز ابلاغ شده تا از هرگونه برداشت مغایر با ضوابط و مقررات جلوگیری شود و انضباط مالی دستگاه‌های اجرایی حفظ شود.

ابهامات اجرای حکم برنامه هفتم نیازمند تعیین تکلیف است

ذاکریان با اشاره به موضوع کسر پنج در هزار از مطالبات پیمانکاران و مشاوران بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه بیان کرد: در خصوص اجرای این حکم، ابهاماتی وجود دارد و به دلیل نبود سازوکار اجرایی مشخص، در سطح ملی نیز مکاتباتی انجام شده است.

وی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی لازم است در این زمینه با ذی‌حسابان، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و دستگاه‌های نظارتی هماهنگی لازم را داشته باشند تا از بروز هرگونه مغایرت جلوگیری شود.

بیش از یک و نیم همت اعتبار به خراسان جنوبی تخصیص یافت

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به منابع اختصاص یافته به استان گفت: در سال گذشته و ابتدای سال جاری از محل اوراق مرابحه و سایر تخصیص‌ها بیش از یک و نیم همت اعتبار به خراسان جنوبی اختصاص یافت که تمامی این اعتبارات با تلاش مجموعه خزانه‌داری استان تا پایان سال به حساب دستگاه‌های اجرایی واریز شد.

ذاکریان با تأکید بر محدودیت منابع استانی افزود: اعتبارات استانی به تنهایی پاسخگوی نیازهای گسترده توسعه‌ای استان نیست و به همین دلیل جذب اعتبارات ملی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با اشاره به تأکید استاندار خراسان جنوبی برای افزایش سهم استان از اعتبارات ملی اظهار کرد: تاکنون حدود پنج همت اعتبار ملی توسط دستگاه‌های اجرایی جذب شده اما انتظار می‌رود این رقم با تلاش بیشتر مدیران و پیگیری‌های مستمر افزایش یابد.

۷۳ درصد اعتبارات استان جذب شده است

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی در تشریح آخرین وضعیت جذب اعتبارات استان گفت: در حال حاضر مجموع جذب اعتبارات استان به ۷۳ درصد رسیده است.

ذاکریان افزود: در بخش اعتبارات استانی، میزان جذب به ۶۷ درصد رسیده و حدود یک همت اعتبار همچنان باقی مانده است.

وی ادامه داد: در حوزه اعتبارات ملی نیز حدود ۷۷ درصد منابع جذب شده و نزدیک به یک همت اعتبار دیگر در حساب دستگاه‌های اجرایی موجود است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با بیان اینکه در مجموع حدود دو همت اعتبار در حساب دستگاه‌های اجرایی استان باقی مانده است، تأکید کرد: انتظار می‌رود مدیران دستگاه‌ها با برنامه‌ریزی دقیق و تسریع در اجرای پروژه‌ها، نسبت به جذب کامل این اعتبارات اقدام کنند.

ذاکریان همچنین بر ضرورت دقت در ارائه آمار و اطلاعات مالی تأکید کرد و گفت: برخی مغایرت‌ها میان گزارش‌های ثبت شده و اطلاعات اعلامی دستگاه‌ها مشاهده می‌شود که لازم است پیش از ارائه گزارش در جلسات مدیریتی استان اصلاح و هماهنگ شود تا تصمیم‌گیری‌ها بر پایه آمار دقیق و قابل استناد انجام گیرد.