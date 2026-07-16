به گزارش خبرنگار مهر، انتظام سهمگین صبح پنجشنبه در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان، با اشاره به روند جذب اعتبارات سال ۱۴۰۵، اظهار کرد: پیش از برگزاری این نشست، به تمامی مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط پیام ارسال شد تا با آمادگی کامل و همراه با گزارش دقیق از وضعیت اعتبارات و برنامههای خود برای جذب منابع در جلسه حضور یابند.
وی با تأکید بر اینکه بخش مهمی از اعتبارات باقیمانده مربوط به ماده ۱۴۴ است، افزود: بخشی از این منابع نیز از محل اعتبارات ملی تأمین شده و با توجه به شرایط تورمی موجود، تأخیر در جذب این اعتبارات به هیچ عنوان به صلاح دستگاههای اجرایی و منافع استان نیست.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری جلسات تخصصی از هفته آینده برای بررسی وضعیت دستگاهها خبر داد و گفت: مدیران باید بهصورت دقیق اعلام کنند چه میزان از اعتبارات باقیمانده مربوط به منابع استانی و چه میزان مربوط به ماده ۱۴۴ است و همچنین برنامه زمانبندی خود را برای جذب کامل این منابع تا پایان شهریور ارائه دهند.
وی تصریح کرد: بر اساس آخرین گزارشها، ۳۲۲ میلیارد تومان اعتبار استانی همچنان باقی مانده که باید با حفظ کیفیت اجرای پروژهها و رعایت ضوابط قانونی جذب شود.
سهمگین با اشاره به اینکه برخی دستگاهها از جمله حوزه آب و فاضلاب، آموزش و پرورش و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی دارای اعتبارات قابل توجهی هستند، خاطرنشان کرد: وضعیت جذب اعتبارات این دستگاهها بهصورت ویژه در جلسات فوقالعاده هفته آینده بررسی خواهد شد تا با حداکثر ظرفیت، منابع موجود تا پایان مهلت قانونی جذب شوند.
وی بر لزوم پیگیری مستمر مدیران دستگاههای اجرایی تأکید کرد و گفت: هدف از این جلسات، جلوگیری از بازگشت اعتبارات و استفاده حداکثری از منابع برای تکمیل پروژههای عمرانی و توسعهای استان است.
نظر شما