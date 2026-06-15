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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۹

کشف و معدوم سازی ۱۲۲تن فرآورده خام دامی غیربهداشتی در مراغه

کشف و معدوم سازی ۱۲۲تن فرآورده خام دامی غیربهداشتی در مراغه

مراغه- رئیس اداره دامپزشکی مراغه از کشف، ضبط و معدوم‌سازی مقدار ۱۲۲ تن فرآورده خام دامی و طیور غیربهداشتی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فراز احمدی روز دوشنبه از کشف، ضبط و معدوم‌سازی مقدار ۱۲۲ تن فرآورده خام دامی و طیور غیربهداشتی در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: این فراورده‌ها شامل گوشت قرمز و مرغ و آلایش دام از کشتارگاه‌های دام و طیور و مراکز عرضه سطح شهرستان در سال گذشته جمع‌آوری شده است.

وی اضافه کرد: نظارت لازم و کافی بر تمام مراحل پرورش، کشتار در کشتارگاه‌های دام و طیور و توزیع و عرضه فرآورده‌های خام دامی کامل و دقیق بوده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی با افراد متخلف برخورد قانونی انجام خواهد گرفت.

احمدی از شهروندان درخواست نمود هرگونه فرآورده خام دامی اعم از گوشت قرمز، مرغ، تخم‌مرغ و آلایش دام و طیور را از مراکز مجاز و تحت نظارت اداره دامپزشکی تهیه کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف با سامانه ۱۵۱۲ تماس حاصل کنند.

کد مطلب 6860933

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