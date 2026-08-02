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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۸

دستگیری سارق ۴۵ میلیارد ریالی طلاجات در سراب

دستگیری سارق ۴۵ میلیارد ریالی طلاجات در سراب

سراب- فرمانده انتظامی شهرستان سراب از دستگیری سارق ۴۵ میلیارد ریالی طلاجات در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرتضی فراقی ظهر یکشنبه در تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی وقوع یک فقره سرقت طلاجات منزل در شهرستان، بررسی موضوع در دستور کار ماموران تجسس کلانتری ۱۱سراب قرار گرفت.

این مقام انتظامی در ادامه افزود: ماموران پلیس با اشرافیت اطلاعاتی و با انجام اقدامات فنی و پلیسی یک نفر متهم را در این راستا شناسایی و با هماهنگی مراجع قضائی در یک عملیات غافلگیرانه وی ر در مخفیگاهش دستگیر کردند

وی ادامه داد: متهم در بازجویی‌های صورت گرفته چاره ای جز بیان حقیقت نداشته و به سرقت طلاجات اعتراف و در بازرسی از مخفیگاهش طلاجات مسروقه ۴۵ میلیارد ریالی کشف و برابر صورتجلسه تحویل مال باخته شد و متهم دستگیر شده پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد .

سرهنگ فراقی در پایان به شهروندان عزیز توصیه کرد با عنایت به اینکه عمده سرقت های منزل، طلا و وجه نقد می باشد، در راستای پیشگیری از سرقت، اماکن خود را به دوربین مدار بسته و قفل‌های مستحکم مجهز نموده و هنگام ترک منزل از نگهداری طلاجات و وجه نقد به مقدار زیاد در منزل خودداری و از ورود افراد ناشناس و متکدی به داخل منزل خودداری نمایند.

کد مطلب 6906214

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