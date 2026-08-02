دستگیری سارق ۴۵ میلیارد ریالی طلاجات در سراب

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرتضی فراقی ظهر یکشنبه در تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی وقوع یک فقره سرقت طلاجات منزل در شهرستان، بررسی موضوع در دستور کار ماموران تجسس کلانتری ۱۱سراب قرار گرفت.

این مقام انتظامی در ادامه افزود: ماموران پلیس با اشرافیت اطلاعاتی و با انجام اقدامات فنی و پلیسی یک نفر متهم را در این راستا شناسایی و با هماهنگی مراجع قضائی در یک عملیات غافلگیرانه وی ر در مخفیگاهش دستگیر کردند

وی ادامه داد: متهم در بازجویی‌های صورت گرفته چاره ای جز بیان حقیقت نداشته و به سرقت طلاجات اعتراف و در بازرسی از مخفیگاهش طلاجات مسروقه ۴۵ میلیارد ریالی کشف و برابر صورتجلسه تحویل مال باخته شد و متهم دستگیر شده پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد .

سرهنگ فراقی در پایان به شهروندان عزیز توصیه کرد با عنایت به اینکه عمده سرقت های منزل، طلا و وجه نقد می باشد، در راستای پیشگیری از سرقت، اماکن خود را به دوربین مدار بسته و قفل‌های مستحکم مجهز نموده و هنگام ترک منزل از نگهداری طلاجات و وجه نقد به مقدار زیاد در منزل خودداری و از ورود افراد ناشناس و متکدی به داخل منزل خودداری نمایند.