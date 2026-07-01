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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۵

کشف و معدوم سازی ۸۶۸ کیلوگرم فرآورده خام دامی غیربهداشتی

کشف و معدوم سازی ۸۶۸ کیلوگرم فرآورده خام دامی غیربهداشتی

تبریز- مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی از شناسایی و معدوم‌سازی بیش از ۸۶۸ کیلوگرم فرآورده خام دامی غیرقابل مصرف در یکی از کشتارگاه‌های طیور استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حامی روز چهارشنبه در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در جریان بازدیدهای نظارتی مستمر کارشناسان اداره کل دامپزشکی از واحدهای تولیدی و کشتارگاهی استان، محموله‌ای به وزن ۸۶۸.۵ کیلوگرم شامل انواع فرآورده‌های خام دامی منجمد (از جمله ران، بال و چربی مرغ) که فاقد استانداردهای بهداشتی لازم برای مصرف انسانی تشخیص داده شده بود، شناسایی و ضبط گردید.

وی افزود: با توجه به اهمیت سلامت عمومی و تأکید بر عدم عرضه محصولات غیربهداشتی، بلافاصله اقدامات قانونی لازم انجام شد و با دستور قضائی، محموله مذکور از چرخه مصرف انسانی خارج گردید.

حامی خاطرنشان کرد: این محموله پس از طی مراحل قانونی، با نظارت مستقیم کارشناسان دامپزشکی، معدوم سازی شد تا از هرگونه سوءاستفاده احتمالی جلوگیری به عمل آید.

مدیرکل دامپزشکی استان تأکید کرد: کارشناسان دامپزشکی با جدیت و بدون اغماض با هرگونه تخلف بهداشتی که سلامت شهروندان را به مخاطره بیندازد، برخورد کرده و نظارت‌های شبانه‌روزی بر تمامی مراکز تولید و عرضه فرآورده‌های خام دامی در سراسر استان ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6876532

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