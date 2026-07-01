کشف و معدوم سازی ۸۶۸ کیلوگرم فرآورده خام دامی غیربهداشتی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حامی روز چهارشنبه در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در جریان بازدیدهای نظارتی مستمر کارشناسان اداره کل دامپزشکی از واحدهای تولیدی و کشتارگاهی استان، محموله‌ای به وزن ۸۶۸.۵ کیلوگرم شامل انواع فرآورده‌های خام دامی منجمد (از جمله ران، بال و چربی مرغ) که فاقد استانداردهای بهداشتی لازم برای مصرف انسانی تشخیص داده شده بود، شناسایی و ضبط گردید.

وی افزود: با توجه به اهمیت سلامت عمومی و تأکید بر عدم عرضه محصولات غیربهداشتی، بلافاصله اقدامات قانونی لازم انجام شد و با دستور قضائی، محموله مذکور از چرخه مصرف انسانی خارج گردید.

حامی خاطرنشان کرد: این محموله پس از طی مراحل قانونی، با نظارت مستقیم کارشناسان دامپزشکی، معدوم سازی شد تا از هرگونه سوءاستفاده احتمالی جلوگیری به عمل آید.

مدیرکل دامپزشکی استان تأکید کرد: کارشناسان دامپزشکی با جدیت و بدون اغماض با هرگونه تخلف بهداشتی که سلامت شهروندان را به مخاطره بیندازد، برخورد کرده و نظارت‌های شبانه‌روزی بر تمامی مراکز تولید و عرضه فرآورده‌های خام دامی در سراسر استان ادامه خواهد داشت.