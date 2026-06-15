ابراز خرسندی بغداد از بازگشایی قریب الوقوع تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت خارجه عراق، وزارت خارجه عراق امروز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای از دستیابی به یادداشت تفاهم میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا استقبال و بر حمایت کامل خود از همه تلاش‌ها با هدف تقویت گفتگو و ترجیح راه حل‌های دیپلماتیک در حل بحران‌ها و درگیری‌ها تاکید کرد.

این وزارتخانه به نیابت از دولت و ملت عراق به دولت و ملت دو کشور دوست تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که این گام، منجر به تقویت امنیت و ثبات در منطقه و گشایش چشم اندازهای جدید برای تفاهم و همکاری شود.

وزارت خارجه عراق تاکید کرد که موضع اصولی و ثابت عراق، همواره و همچنان، مخالفت با جنگ و اتکا بر گفتگو و روش‌های مسالمت آمیز به عنوان تنها راه برای حل اختلافات بوده است.

در همین راستا، وزارت خارجه عراق روند مذاکرات و تلاش‌های منجر شده به دستیابی به این یادداشت تفاهم را دنبال می‌کند.

وزارت خارجه عراق به دولت پاکستان و قطر بابت میانجیگری و حمایت از روند مذاکره تا دستیابی به پایان عملیات نظامی تبریک گفت.

این وزارتخانه اشاره کرد که عراق بسیار از پیامدهای جنگ و درگیری در منطقه رنج دیده است؛ امری که اعتقاد راسخ آن به اهمیت تشدید تلاش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای برای جلوگیری از تنش و کشیده شدن مجدد آن به درگیری را تقویت می‌کند.

وزارت خارجه عراق ضمن ابراز امیدواری نسبت به اینکه این تحول منجر به پایان جنگ به صورت نهایی شود، بر تداوم تلاش‌های عراق با هدف اصلاح و تقویت روابط با کشورهای برادر و دوست که از بحران اخیر تاثیر پذیرفته، تاکید کرد.

این وزارتخانه بیان کرد که منطقه امروز به کار جمعی مبتنی بر اصول امنیت جمعی و همکاری مشترک در راستای تضمین پایداری ثبات و امنیت و تحقق آرمان‌های ملت‌های منطقه در دستیابی به توسعه و شکوفایی نیاز دارد.

وزارت خارجه عراق در همین راستا تاکید کرد که عراق به ایفای نقش خود در تقریب دیدگاه میان کشورهای منطقه با توجه به سیاست خارجی متوازن خود و تلاش دائم برای تحکیم گفتگو و تقویت تفاهم منطقه‌ای ادامه خواهد داد.

این وزارتخانه در پایان از اعلام قریب الوقوع بودن بازگشایی تنگه هرمز و تردد عادی در آن با توجه به اهمیت فزاینده‌ای که برای تضمین عبور روان نفت و گاز به بازارهای جهانی دارد و نقش آن در تقویت ثبات بازهای جهانی انرژی ابراز خرسندی کرد.