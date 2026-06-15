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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۱۱

ادعای ترامپ: کشتی‌ها شروع به خروج از تنگه هرمز کرده‌اند!

ادعای ترامپ: کشتی‌ها شروع به خروج از تنگه هرمز کرده‌اند!

رئیس جمهور آمریکا به دروغ مدعی شد: کشتی‌ها شروع به خروج از تنگه هرمز کرده‌اند، بسیاری از آنها حامل نفت هستند!

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در رسانه اجتماعی خود موسوم به تروث سوشال با اتخاذ موضعی متوهمانه و دروغین، ادعا کرد: کشتی‌ها، بسیاری از آنها که پر از نفت هستند، شروع به حرکت از تنگه هرمز کرده‌اند!

رئیس جمهور آمریکا با تکرار عادت خودشیفتگی اش، به دروغ مدعی شد: آنها در امتداد «بزرگراه» جنوبی حرکت می‌ کنند که کاملاً امن، مطمئن و دست نخورده است. مناطق دیگری هم برای حرکت وجود دارد!!

ادعای ترامپ: کشتی‌ها شروع به خروج از تنگه هرمز کرده‌اند!

ادعاهای ترامپ درباره عبور و مرور آزاد کشتی ها در تنگه هرمز در حالی مطرح می شود که بیش از ۹۶ ساعت است که نیروی دریایی سپاه هیچ مجوزی برای عبور کشتی‌ ها از تنگه هرمز صادر نکرده است.

تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران موجب اختلال در عبورومرور کشتی ها از تنگه هرمز شد. اختلال در آبراه راهبردی تنگه هرمز موجب اختلال در زنجیره تامین سوخت و انرژی و حتی بسیاری از کالاهای دیگر مثل محصولات پتروشیمی و کود شیمیایی در جهان شد.

ایران اعلام کرده که آماده است در صورت رسیدن به آتش بس پایدار و پایان جنگ، امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را با رعایت پروتکل ها و ملاحظات امنیتی مورد نیاز تضمین کند.

کد مطلب 6861194

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