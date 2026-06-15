ظهوریان: قدرت سخت و نرم ایران پس از جنگ افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم ظهوریان، نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی در مطلبی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، با اشاره به تفاهم ایران و آمریکا، نوشت: «محتوای یادداشت تفاهم ایران و آمریکا هر چه که باشد، ایران بعد از جنگ به طور حتم هم از لحاظ قدرت سخت و هم قدرت نرم قوی‌تر و مقتدرتر از پیش از آن است. ایران در جنگی نابرابر در مقابل دو قدرت هسته‌ای و هفت قدرت منطقه‌ای ایستاد و سربلند بیرون آمد و همه دنیا (حتی معارضان داخلی جمهوری اسلامی) فهمیدند جمهوری اسلامی نظامی پایدار است. ادراکی که قبل جنگ خلاف آن وجود داشت.»